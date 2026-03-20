"Te va a salir carísimo": la amenaza de un cuidacoches y el posterior destrozo de autos en Parque Rodó

Vecinos y conductores que circularon por la zona del Parque Rodó en la noche del jueves denunciaron una seguidilla de ataques vandálicos contra vehículos estacionados, un fenómeno que parece repetirse sistemáticamente en áreas de alta concurrencia nocturna. La problemática, que fue reportada en zonas como el Parque Batlle, se concentró esta vez en las inmediaciones de la calle Julio María Sosa, cerca del Teatro de Verano, el Club de Golf y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

El detonante de la denuncia pública fue el testimonio de María Estela Moreno, directora de la productora Vitamina, quien relató una secuencia de amenazas y daños materiales a vehículos en la calle Sosa. Según relató a El País, la situación comenzó con una advertencia explícita por parte de un cuidacoches tras no recibir dinero por adelantado: "Esto te va a salir carísimo", fue la frase que marcó el inicio de una noche que terminó con al menos diez vehículos con vidrios destrozados y puertas forzadas.

“Te va a salir caro” eso nos dijeron los “cuidacoches” del teatro de verano ayer de noche , al llegar a un concierto , cuando les dijimos que le daríamos plata a la vuelta . Y así fue.. a nosotros y a varios más. Mafia @Mario_Bergara @imtransito @montevideoIM pic.twitter.com/BGKnPDcghJ — M Estela Moreno (@maestelamoreno) March 20, 2026

Auto destrozado en la zona del Parque Rodó, cerca del Teatro de Verano. X: @maestelamoreno.

Amenazas y falta de controles en la zona del Club de Golf

El relato de Moreno pone el foco en la presencia de cuidacoches que no cuentan con la identificación correspondiente de la Intendencia de Montevideo (IMM). Moreno detalló que, "pese a vestir chalecos fluorescentes, los individuos no estaban registrados". La situación se agravó cuando, ante la falta de cambio —contaban únicamente con un billete de mil pesos—, los conductores decidieron abonar a su regreso.

La advertencia de una vecina que paseaba a su perro en el lugar fue premonitoria: "No lo dejen acá, en este sector no hay cámaras y por eso hacen esto", les indicó, sugiriendo el traslado hacia Bulevar, donde hay cámaras de seguridad.

Auto destrozado en la zona del Parque Rodó, cerca del Teatro de Verano. X: @maestelamoreno.

Al finalizar la actividad en el Teatro de Verano, el escenario en la calle Julio María Sosa era de destrucción. No se trató de simples pedradas, sino de un trabajo dirigido. "No era una piedra, tenían una herramienta", explicó Moreno, señalando que varios autos presentaban las puertas forzadas mediante el uso de palancas. Aunque en su caso no hubo robo de pertenencias por la ausencia de objetos de valor, el daño estructural en los vehículos fue generalizado.

Los responsables, descritos como un grupo de tres o cuatro personas que se coordinaban entre sí, ya se habían retirado del lugar para cuando los propietarios regresaron a sus autos. Moreno explicó que no hizo la denuncia policial en la seccional ya que "era tarde" y "temprano en la mañana del viernes" tenía que trabajar.