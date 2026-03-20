Negro presentará el plan seguridad al gabinete en el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo jueves

El plan de seguridad del gobierno de

Yamandú Orsi, que tiene medidas e iniciativas proyectadas en un plazo de 10 años, será presentado por el ministro del Interior, Carlos Negro, al resto del gabinete el próximo jueves 26 de marzo, cuando el Consejo de Ministros vuelva a reunirse tras una convocatoria del presidente.

Las características del plan, que será luego presentado en sociedad y en el Parlamento, constituirán el principal tema de la reunión del gabinete, que desde que se reunió el pasado 9 de marzo se decidió que comenzará a tener encuentros en forma quincenal.

Asimismo, el martes pasado, luego de que se reuniera el llamado gabinete de seguridad —del que también participaron el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, además de Orsi y el titular de Interior—, Negro adelantó que "el concepto general que guía todo el documento y todo el plan es crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar los nievesl de seguridad del país".

El ministro dijo también ese día, en rueda de prensa, que las medidas que se propondrán evitarán las "recetas autoritarias o que no se puedan implementar en un país republicano y democrático como el nuestro".

La espera por la presentación de este plan, que se anunció el año pasado, ha sido una de las principales críticas formuladas por la oposición, y sobre este punto se centrará —entre otros— la interpelación a Negro que en el próximo 9 de abril llevará adelante el senador colorado Pedro Bordaberry.