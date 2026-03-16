Primera reunión del Gabinete de Seguridad: Negro afirmó que presentará el Plan Nacional antes a los partidos

Este lunes se realizó en Torre Ejecutiva la primera reunión del Gabinete de Seguridad, con miras a presentar el "Plan Nacional de Seguridad Pública" a fines de la semana que viene.

Del encuentro participaron el presidente de la República, Yamandú Orsi, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y el ministro del Interior, Carlos Negro. También asistieron jerarcas de otras carteras como Sandra Lazo de Defensa Nacional y Gabriel Oddone de Economía y Finanzas, entre otros.

"El concepto general que guía el documento es crear un modelo uruguayo de seguridad pública", dijo Negro en rueda de prensa a la salida del encuentro.

Según explico el jerarca, hay medidas de este plan que ya están en curso y otras que serán tomadas en el largo plazo. Además, adelantó que está previsto entregar el Plan Nacional de Seguridad Pública a todos los partidos políticos previo a su presentación oficial.

“El concepto general que guía todo el Plan de Seguridad es crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país, que no sea a través de recetas autoritarias o que no se pueda implementar en un país republicano y democrático como el nuestro”, añadió.

En su discurso en la Asamblea General del 2 de marzo, Orsi mencionó el plan con el objetivo de “impulsar una estrategia de pacificación y desarrollo urbano”, ya que “no es un problema que se resuelva cada cinco años” y “se precisan miradas políticas a largo plazo”.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Dicho plan surge de un diálogo entre actores partidarios, organizaciones sociales y empresas. En la presentación inicial de julio de 2025, se indicó que se planificaron cinco fases para el diálogo, que finalizó en diciembre. Además, entre las líneas prioritarias del plan estarán los homicidios, la violencia, el control de armas y las reformas penitenciarias.

La oposición ha reclamado en más de una ocasión que el gobierno comunique el plan, en el marco de una serie de fuertes críticas de los partidos a la gestión del ministro del Interior.