Internaron en el Vilardebó al hombre que apedreó una camioneta estacionada en Parque Rodó y amenazó a vecinos

La Fiscalía formalizó al hombre de 34 años que fue filmado días atrás tirando piedras a una camioneta estacionada en el cruce de Carlos María Maggiolo entre las calles Benito Nardone y Julio María Sosa, en Parque Rodó.

Según confirmaron a El País fuentes de Fiscalía, el hombre fue imputado por dos delitos de daño especialmente agravados e internado en Vilardebó a la espera del resultado de la pericia psiquiátrica.

Este miércoles vecinos de Parque Rodó y Punta Carretas se manifestaron para reclamar por más seguridad en la zona y aseguraron que denunciaron en repetidas oportunidades a este hombre por insultos, ataques y amenazas.

"El consumo lo ha transformado totalmente, se ha vuelto una persona violenta, y está absolutamente seguro que es impune a la autoridad", detalló Graciela, una vecina de la zona, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"Lo agarran con coma y él se escapa", lamentó la vecina, quien aseguró que la policía "no es el problema" sino la Justicia que no termina de darle una condena firme. "A la gente le da miedo salir de noche sacar a pasear al perro, ya no salimos con cartera ni con celular", sentenció.

Asociación de Cuidacoches: "Hace años que nos vivimos quejando"

Graciela Rodríguez, vocera de la Asociación de Cuidacoches del Uruguay (ACU), dijo a El País que ataques como el registrado en Parque Rodó estigmatizan a quienes trabajan de forma regulada como cuidacoches.

"Hace años que nos vivimos quejando, hemos tenido reuniones con los ministros, todos dicen que están viendo lo que pueden hacer. Estamos perjudicados porque ellos (los cuidacoches no autorizados) no nos dejan trabajar tranquilos, nos amenazan, he visto pegar a compañeros con autorización. Y la policía te dice ‘cuando haya sangre llamen’", expresó.

En este caso en particular, Rodríguez apuntó que "esa misma gente que se queja es la que malcría a los indigentes, no es la culpa del cuidacoches". "Les dan más plata a ellos que a nosotros. La culpa no tiene el chancho sino el que le rasca el lomo, después estamos todos en la misma mira. Ya sos indigente, ladrón, drogadicto y no es así", remarcó.

La vocera de ACU recordó que los cuidacoches autorizados cuentan con un carné celeste con su número de cédula y "nunca" piden dinero por adelantado. "No podemos hacerlo bajo ningún concepto", agregó.

Chaleco de los cuidacoches de Montevideo. Foto: Archivo El País

"Te la voy a romper toda": el video del ataque a piedras

En un video, que se viralizó, se observa al hombre, ahora imputado, increpando a una mujer porque no le dio dinero cuando ella estacionó en el cruce antes mencionado. "A vos no te importa lo que yo haga. El que va a pagar con cárcel soy yo, no vas a ser vos amiga", desafió el hombre de 34 años, poseedor de seis antecedentes penales.

Acto seguido, el hombre agarró una piedra y, antes de lanzarla al vehículo, expresó: "Te la voy a romper toda a la camioneta". Luego continuó lanzando piedras contra el vehículo, tanto en el costado como en la parte de atrás.

Hombre tiró piedras a una camioneta en el barrio Parque Rodó. Foto captura de video.

Un vecino de la zona le gritó: "Pará flaco, ¿qué hacés?". El hombre respondió y dijo: "¿Vas a pagar o no?", mientras buscó más piedras para seguir haciéndole daño al auto. "No importa, yo lo pago con cárcel amiga, lo pago con prisión", repitió, dirigiéndose a la mujer.

Finalmente, personal policial concurrió al lugar, donde se les brindó información del hecho de violencia y testigos aportaron registros fílmicos. La Policía detuvo al hombre, que manifestó sentirse "descompensado", por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde permanecía internado al momento de las actuaciones.