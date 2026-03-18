Cuidacoches en Montevideo: el Partido Nacional propone a la IMM eliminar la figura y fiscalizar irregulares

La Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional remitió al intendente de Montevideo, Mario Bergara, un documento con varias propuestas para "rescatar" a la ciudad y "mejorar la convivencia de la ciudad".

Uno de los puntos que trata el documento consiste en que la IMM "fiscalice intensamente a los cuidacoches irregulares para evitar que sigan causando problemas de convivencia", dijo a El País el senador nacionalista Martín Lema, que preside la comisión departamental de Montevideo del PN.

"Los reclamos de vecinos que se sienten patoteados son cada vez mayores", aseguró Lema. Con respecto a los que están registrados y regularizados, para el legislador "se deben tomar acciones para reconvertir la función y así eliminar la figura".

"Se entiende que quienes desarrollan esa actividad cumpliendo los requisitos exigidos por la IMM han constituido una forma de obtener ingresos. Por eso de inmediato deben asumir un rol activo para asignar otras funciones y que no sientan las consecuencias", agregó.

Por último, Lema consideró que "es un tema que está causando enormes problemas de convivencia y son de las principales preocupaciones que nos transmiten en varios barrios de Montevideo".

Martín Lema, senador por el Partido Nacional. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Hombre apedreó camioneta en Parque Rodó

La Fiscalía formalizó al hombre de 34 años que fue filmado días atrás tirando piedras a una camioneta estacionada en el cruce de Carlos María Maggiolo entre las calles Benito Nardone y Julio María Sosa, en Parque Rodó.

El hombre fue imputado por dos delitos de daño especialmente agravados e internado en Vilardebó a la espera del resultado de la pericia psiquiátrica.

Hombre tiró piedras a una camioneta en el barrio Parque Rodó. Foto captura de video.

Asociación de Cuidacoches: "Hace años que nos vivimos quejando"

Graciela Rodríguez, vocera de la Asociación de Cuidacoches del Uruguay (ACU), dijo días atrás a El País que ataques como el registrado en Parque Rodó estigmatizan a quienes trabajan de forma regulada como cuidacoches.

"Hace años que nos vivimos quejando, hemos tenido reuniones con los ministros, todos dicen que están viendo lo que pueden hacer. Estamos perjudicados porque ellos (los cuidacoches no autorizados) no nos dejan trabajar tranquilos, nos amenazan, he visto pegar a compañeros con autorización. Y la policía te dice ‘cuando haya sangre llamen’", expresó.

En este caso en particular, Rodríguez apuntó que "esa misma gente que se queja es la que malcría a los indigentes, no es la culpa del cuidacoches". "Les dan más plata a ellos que a nosotros. La culpa no tiene el chancho sino el que le rasca el lomo, después estamos todos en la misma mira. Ya sos indigente, ladrón, drogadicto y no es así", remarcó.

La vocera de ACU recordó que los cuidacoches autorizados cuentan con un carné celeste con su número de cédula y "nunca" piden dinero por adelantado. "No podemos hacerlo bajo ningún concepto", agregó.

Cuidacoches en la zona de Parque Batlle. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

"Te la voy a romper toda": el video del ataque a piedras

En un video, que se viralizó, se observa al hombre, ahora imputado, increpando a una mujer porque no le dio dinero cuando ella estacionó en el cruce antes mencionado. "A vos no te importa lo que yo haga. El que va a pagar con cárcel soy yo, no vas a ser vos amiga", desafió el hombre de 34 años, poseedor de seis antecedentes penales.

Acto seguido, el hombre agarró una piedra y, antes de lanzarla al vehículo, expresó: "Te la voy a romper toda a la camioneta". Luego continuó lanzando piedras contra el vehículo, tanto en el costado como en la parte de atrás.

Un vecino de la zona le gritó: "Pará flaco, ¿qué hacés?". El hombre respondió y dijo: "¿Vas a pagar o no?", mientras buscó más piedras para seguir haciéndole daño al auto. "No importa, yo lo pago con cárcel amiga, lo pago con prisión", repitió, dirigiéndose a la mujer.

Finalmente, personal policial concurrió al lugar, donde se les brindó información del hecho de violencia y testigos aportaron registros fílmicos. La Policía detuvo al hombre, que manifestó sentirse "descompensado", por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde permanecía internado al momento de las actuaciones.

Hombre tiró piedras a una camioneta en el barrio Parque Rodó Foto captura de video.

¿Prohibir la actividad de cuidacoches en Montevideo?

Ediles de Montevideo realizaron en las últimas horas una serie de propuestas para limitar o eliminar la actividad de los cuidacoches en la capital, en un momento en el que abundan. Algunos plantean directamente la prohibición, mientras otros se inclinan por quitar de las calles a todos quienes no cuenten con autorización de la Intendencia de Montevideo (IMM).

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez envió a la Junta Departamental un proyecto, al que accedió El País, que afirma que "existe un problema creciente vinculado a las condiciones de seguridad y convivencia en el espacio público debido al aumento sostenido de personas en situación de calle, circunstancia que en numerosos casos genera situaciones de intimidación, amenazas o alteraciones del orden público".

"En diversos espacios públicos se constata la presencia de personas que ejercen actividades como cuidacoches sin habilitación municipal, o que realizan prácticas intimidatorias o violentas hacia los ciudadanos, lo cual constituye una alteración del uso adecuado del espacio público", añade el texto.