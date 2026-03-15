“Estado de guerra”: vecinos reclaman mudar centro del Mides en Tres Cruces por tensión con personas en calle

Vecinos de la calle Joaquín Requena, entre Salvador Ferrer Serra y La Paz, en el barrio de Tres Cruces, insisten con retirar un refugio temporal del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ubicado allí, y denuncian que se vive en tensión permanente con las personas que viven en la calle. Es un “estado de guerra” en zona céntrica, afirman a El País.

A cuatro cuadras del shopping Tres Cruces, y a la misma distancia de la avenida 18 de Julio, la cartera que dirige Gonzalo Civila instaló en 2025 un centro comunitario “Puertas Abiertas”, pensado para que hasta 120 personas puedan permanecer, de lunes a sábado, de 18 a 22 horas, con comida y compañía, previo a la derivación a un refugio del Mides en ómnibus, en caso de querer acudir y de que existan cupos disponibles.

La medida derivó desde entonces en escenas permanentes de personas que duermen en la calle varias horas antes del ingreso, poblando Joaquín Requena y la plaza Líber Seregni, ubicada a una cuadra. Se han visto escenas de relaciones sexuales en la zona, lo que perturba la actividad de los vecinos durante todo el día. “Esto es tierra de nadie”, lamentó una vecina.

Tal como muestran varios videos, hay usuarios que insultan en la vía pública y arremeten contra el centro, así como también peleas de personas que viven en la calle a los gritos, a las trompadas, con piedras que obtienen rompiendo las baldosas, y hasta enfrentamientos con “cortes carcelarios” que ocultaban en los árboles y en techos. “Esto es un infierno”, indicó otro vecino.

Personas en situación de calle haciendo filas para entrar a refugio del Mides en la calle Joaquín Requena y La Paz. Foto: Ignacio Sánchez

Es jueves de tarde y en el portón de “Puertas Abiertas”, de colores, un cartel dice “No hay cupos” y otro “No molestar a los vecinos. Gracias”. Mientras, enfrente, un vecino limpia con una manguera las salpicaduras de sangre que hay en la vereda de su casa.

Poco antes, uno de los usuarios del centro, adicto a las drogas, comenzó a insultar a otras personas y se autolesionó. El hombre volvió horas después a la cuadra, se peleó con otra persona que vive en la calle y fue detenido por la Policía.

Una vecina se grabó esta semana cuando le pedía a una persona en calle que no se acueste en el frente de su casa, sino que vaya al centro del Mides. “¿No me voy a levantar, por qué? (insultos) Si quieren llamar a los botones, que los llamen (insultos), de one, corta la hago. Claro, ¿permiso para descansar un rato?”, le dijo, acostado durante pleno día.

“Solo te pedí que te retiraras de mi vereda”, le respondió la vecina, a lo cual el mismo joven le replicó, con el mismo tono violento, acostado: “¿Vos pagas la vereda? No, vos pagás los impuestos de tu casa, la vereda no la pagás, la vereda es pública. Llamá a los botones, la vereda es pública, por ley (insultos) que vengan los botones. Voy a seguir durmiendo igual”.

A esta escena se suman robos a personas y viviendas, basura desperdigada y excrementos en la vía pública, consumo de pasta base, daños y cascotazos a vehículos, y la ocupación de la vereda sobre el centro del Mides desde el comienzo de la tarde hasta que las personas ingresan a “Puertas Abiertas”, un patio con sillas de plástico, cerrado por un techo liviano. A su vez, hay varios usuarios “suspendidos” que no pueden entrar al refugio por participar de peleas, pero quedan merodeando la zona.

La Policía concurre a diario a la calle Requena, más de una vez incluso, ante los llamados de vecinos, y también del centro del Mides, por conflictos que perturban la convivencia. “La Policía me dijo, ‘esto es zona roja ya’”, lamentó una vecina, mientras que otro vecino cuestionó que llaman al 911 y “no asisten, o llegan tarde”.

Fuentes policiales indicaron a El País que en el entorno de los centros Mides suelen haber bocas de droga, y que los usuarios circulan con cortes carcelarios. También se marcó que no hay una planificación específica policial alrededor a los refugios.

Personas en situación de calle hacen fila para entrar a refugio del Mides en la calle Joaquín Requena y La Paz. Foto: Ignacio Sánchez

“Tenemos gurises y siempre estamos con miedo porque están ahí circulando. Encima no hay buena luz, ni cámaras de seguridad”, señaló una vecina. “La situación es insostenible. Los vecinos no frecuentamos la vereda, los niños no salen a jugar, los veteranos no salen a hacer los mandados y los adultos estamos muy nerviosos”, acotó otro.

La tensión por la difícil convivencia con personas que viven en la calle no es nueva en la zona. A comienzos del gobierno pasado, en la administración del Mides de Martín Lema, se instaló un refugio contiguo que generó una tensión similar. En 2021, usuarios incendiaron el centro. Luego se pasó el centro diurno a uno de 24 horas y la situación amainó.

Al costado del refugio se instaló hace unos tres años Aleros Centro, un programa de la Junta Nacional de Drogas (JND) con el Mides que trabaja con personas con consumo problemático de drogas, varios días por semana, de 12 a 17 horas. En la ola de frío pasada, el Mides resolvió utilizar en otro horario el patio central de Aleros para instalar “Puertas Abiertas”. A partir de esta decisión, la tensión se reactivó, pero esta vez con más fuerza. “Queremos que se vaya todo”, remarcó una vecina, en línea con los consultados, en referencia a quitar los centros del Mides de la zona.

Los vecinos enviaron el 11 de diciembre pasado una carta al Mides, a la que accedió El País, denunciando “altercados” y “disturbios”, a “escasos metros” de la Escuela 61, y reclamando medidas, tales como “vigilancia permanente” en el centro y una “cabina de control” en la vía pública.

Tras no obtener respuestas, denunciaron la situación en Canal 4 a comienzos de febrero. “Hay agresiones, insultos, venta de drogas, daños a la propiedad privada y los coches de los vecinos no pueden quedar en la calle”, dijo uno de ellos. Mientras que otro mostró un manojo de “cortes” que juntaban por semana.

“Hemos hecho todo tipo de denuncias y no hemos obtenido respuestas, ‘Puertas Abiertas’ sigue estando en el barrio con una actividad que no favorece a nadie”, dijo una vecina. “Nosotros laburamos, pagamos impuestos, educamos a nuestros hijos, salimos a trabajar todos los días, cumplimos con todas nuestras obligaciones y no tenemos ningún derecho. No se puede vivir así. Se están olvidando del pueblo”, destacó otro vecino.

El País intentó, sin éxito, comunicarse con autoridades del Mides sobre el funcionamiento del centro “Puertas Abiertas” de Tres Cruces.

Peatones caminando frente a la fachada del edificio sede del Ministerio de Desarrollo Social, Mides. Foto: Estefanía Leal

Operativo Calle

A casi un mes del Operativo Calle, enfocado a intervenir personas que duermen y “acampan” en la vía pública, el Ministerio del Interior trasladó al menos a 1.115 personas, 948 hombres y 207 mujeres, al centro de referencia del Mides ubicado en Casavalle, según datos a los que accedió El País. Entre quienes fueron derivados, hubo 14 detenidos por desacato.

El 59% de personas en calle trasladadas por la cartera cuentan con antecedentes penales, mientras que el 37% fueron derivados por los efectivos policiales más de una vez desde que comenzó el operativo. Se recolectaron 39 toneladas de residuos, tras la intervención en 866 puntos.

El operativo se focalizó en barrios céntricos como Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Palermo, aunque se ha extendido a otras zonas de Montevideo. “La gente ha visto resultados y ahora la demanda ha crecido mucho. Intentamos expandir el operativo a otros barrios”, dijo el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, a El País.

Paro del Mides afectó traslado

En el marco del Operativo Calle, los efectivos trasladan a las personas involucradas a un centro del Mides en Casavalle. Fuentes policiales dijeron a El País que por un paro de trabajadores del Mides de este miércoles, los efectivos tuvieron problemas para derivar a quienes dormían en la calle. Por este motivo, los debieron trasladar a diferentes puntos de la ciudad. En tanto, producto del operativo, los policías notaron un corrimiento de los campamentos a la zona de Tres Cruces y del shopping Nuevocentro.