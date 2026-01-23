De Cordón a Ciudad Vieja, Interior aplica ley de faltas con personas en calle y las traslada a Mides en Casavalle

El Ministerio del Interior comenzó a aplicar este jueves el "Operativo Calle". Se trata de un plan focalizado en barrios que atraviesan una situación considerada crítica por la cantidad de personas que están viviendo a la intemperie. El objetivo es retirarlas y que sean asistidas en centros del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Según explicaron desde la cartera de Interior a El País, se trata de una reacción a la creciente molestia de vecinos ante la presencia de indigentes, así como también se quiere asistir a estas personas en contexto vulnerable.

La iniciativa —llevada adelante en conjunto entre Interior y el Mides— está dirigida por la Jefatura de Policía de Montevideo y cuenta con el apoyo de la Guardia Republicana y la Dirección Nacional de Bomberos. La tarea la realizan dos equipos integrados por un ómnibus, una custodia, un camión para juntar residuos y una camioneta con personal técnico. Según explicó a El País el jefe de Policía departamental, Pablo Lotito, se busca abarcar lugares específicos en los que actualmente hay mayor concentración de personas en situación de calle.

Si bien no se descarta la expansión del plan a otros barrios, su aplicación comenzó en Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Palermo. Se aplicará la ley de faltas a quienes se encuentren instalados en la intemperie y estos serán trasladarlos al centro de referencia del Mides ubicado en Casavalle, donde se espera brindar un seguimiento. "Comenzó este jueves pero no tiene fecha de finalización. Se va a hacer todos los días de forma metódica", explicó Lotito.

Si bien hasta el momento las involucradas en este operativo son ambas carteras, este viernes se llevaría adelante una reunión entre representantes de estas en la que se discutirá la posibilidad de sumar a otros organismos (como la Intendencia de Montevideo).

Desde Interior explicaron a El País que el foco se encuentra principalmente en aquellas zonas en las que se han instalado campamentos o grupos de personas, lo que en ocasiones deriva en la consumación de delitos como la compra-venta de drogas.

"Se espera que no vuelvan a donde estaban, pero tampoco a otro lugar en la calle. La idea es brindarles un plan de contención y acompañamiento permanente", aseguró Lotito e hizo énfasis en que el objetivo es solucionar la molestia de los vecinos y comerciantes, pero también atender las demandas de las personas que viven en la calle.

Pertenencias de personas en situación de calle en el barrio Cordón, en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

Una de las primeras acciones llevadas adelante en la mañana del jueves ocurrió en las inmediaciones de la Catedral Santísima Trinidad, ubicada en la intersección de Reconquista y Treinta y Tres. Allí se levantó un "campamento" en el que pernoctaban y convivían ocho personas, las que, como marca el protocolo, fueron trasladadas al centro del Mides.

Comerciantes y vecinos han manifestado en múltiples reuniones y comunicaciones con la Policía su preocupación con respecto a las personas viviendo en de calle y a los cuidacoches no regulados. "Entendemos el reclamo porque termina influyendo en la seguridad pública", aseguró Lotito, y concluyó que "sería una gran victoria cambiar ese tema".

En tanto, el ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado en rueda de prensa este jueves por diversos temas, y allí señaló: "Se lanzó un importante operativo que intensifica una labor que ya estábamos desarrollando. Queremos hacerlo sustancialmente en este momento para lograr resultados más importantes y que los vecinos de la ciudad realmente perciban la preocupación que nos genera la gente en calle".

Además, manifestó que el rol de su cartera es "apoyar al Mides en la tarea de asistir a las personas que viven en una situación dramática, pero también a los vecinos para que puedan disfrutar de los espacios públicos".

Consultado sobre la eventual aplicación de traslados compulsivos, el jerarca respondió que "no necesariamente" tienen que hacerse de esta forma, pero advirtió: "En la medida que se requiera serán compulsivos porque es en el marco de la ley de faltas. Si hay un incumplimiento a la normativa se habilita su uso".

Mides planifica nuevas herramientas

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, habló en la mañana del jueves en el programa Desayunos Informales de Canal 12 e hizo referencia a la complejidad de medir la cantidad de personas en situación de calle, así como brindar herramientas efectivas.

"Es un fenómeno en el que se conjugan muchos problemas con múltiples causas", dijo, y agregó que muchas de esas personas pasaron por episodios de violencia intrafamiliar o tuvieron algún pasaje por la cárcel.

También manifestó que hay dificultades con respecto al "egreso" de las personas asistidas en centros de la cartera y aseguró que se está trabajando en salidas de medio camino, para así ofrecer una "continuidad" en el acompañamiento.

"Sigue habiendo mucha gente en la calle, lo vemos todos los días", señaló Civila, aunque reconoció que la gestión del gobierno anterior "diversificó la oferta programática".

"La realidad del problema es mucho más grande que lo que mide un censo", determinó. Actualmente la cartera se encuentra diseñando instrumentos para realizar mediciones más precisas. Una de las herramientas que está siendo evaluada —y que esperan poner en práctica a partir de los próximos meses— es generar espacios individuales en los refugios. "Se busca una estrategia que respeta más la privacidad de las personas", concluyó Civila.

Actualmente el Mides cuenta con 8.500 plazas de alojamiento en sus centros.