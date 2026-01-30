Más de nueve toneladas de basura y 160 traslados: primeros resultados del operativo por personas en la calle

Luego de una semana de comenzar a aplicar el Operativo Calle, enfocado a intervenir personas que duermen y "acampan" en la vía pública, el Ministerio del Interior lleva trasladadas más de 160 personas al centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ubicado en Casavalle. Algunas de ellas fueron reiteradas (intervenidas más de una vez), mientras que otras cinco fueron detenidas por desacato y agravios a los funcionarios policiales. Por su parte, el Mides trabaja y brinda atención para que estas personas se queden en un refugio y no vuelvan a instalarse en la calle.

La operación impulsada por el Ministerio del Interior, por medio de la Jefatura de Policía de Montevideo y apoyada por la Guardia Republicana y Bomberos, comenzó a implementarse el pasado jueves 22 de enero. Desde ese día hasta el cierre del martes fueron identificadas 165 personas (131 hombres y 34 mujeres) en 79 puntos de intervención. Si bien el operativo se encuentra focalizado en barrios céntricos como Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Palermo, se ha extendido a otras zonas de Montevideo.

Del total de personas intervenidas por este operativo, 160 fueron trasladadas al Centro de Primera Atención del Mides, mientras que las cinco restantes fueron detenidas. Fuentes policiales dijeron a El País que se trató de personas que "faltaron el respeto o insultaron a los funcionarios policiales" al momento. Una de ellas llegó a patear un patrullero.

Ocho de las personas identificadas fueron "reiteradas" (trasladadas una primera vez y nuevamente intervenidas en la calle otro día). Se trata de seis hombres y dos mujeres.

El procedimiento marca que estas personas pueden llevarse sus pertenencias y sus mascotas, mientras que el resto es retirado y arrojado en la usina de Felipe Cardoso. En total, según la información a la que accedió El País, se recolectaron 9.150 kilos de residuos en los primeros seis días de operativo.

Desde el Ministerio del Interior dijeron a El País que "se están realizando ajustes a la operativa" para así evitar que todas las personas ingresen al centro a la misma hora. La idea es que comiencen a entrar "de forma escalonada". El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, afirmó el día del lanzamiento del operativo que este se hará "todos los días de forma sistemática" y que hasta el momento no se cuenta con fecha de finalización.

La tarea la realizan dos equipos que cuentan con un ómnibus, una custodia, un camión para juntar residuos y una camioneta con personal técnico. "Esperamos que todas las instituciones vinculadas a esta problemática se comprometan para poder solucionarlo", manifestó Lotito.

Autoridades policiales esperan mantener una reunión la próxima semana con vecinos y referentes de la zona para poder crear un canal por el cual les puedan enviar información y reportar inconvenientes, para así poder crear itinerarios de actuación.

Mides trabaja en atención personalizada

"El Mides siempre ha resaltado la importancia de que todas las instituciones utilicen las herramientas disponibles en un tema que no es propiedad de un organismo en particular, donde no se deben contraponer herramientas sino desplegar las capacidades específicas de cada organismo", indicaron desde la cartera a El País.

Además, explicaron que el primer paso luego de recibida la persona en situación de calle en el centro de referencia de Casavalle, es brindarle atención médica. Después se le ofrece un cupo permanente, ya sea en el propio centro o en otro. Según explicaron desde la secretaría de Estado, suelen escoger la opción de ser reasignados a otro sitio. Tras la confirmación de dónde fueron asignados, se les da un boleto de ómnibus. Al retirarse, la persona decide si efectivamente presentarse en el lugar o, como ocurre en gran parte de los casos, volver a la calle.

"Se ve la necesidad de cada caso, atendiendo a cada persona según sus características", dijeron desde el Mides y destacaron que la aplicación de la Ley de faltas es competencia del Ministerio del Interior y la intendencia, mientras que ellos se avocan a "la recepción y abordaje".

En el último año fueron creados 3.000 cupos en los distintos centro del Mides. Durante el 2025 pasaron por sus dispositivos más de 13.000 personas. Para poder atender las "respuestas de emergencia" se aumentaron un 140% las plazas en este tipo de servicios, informaron desde la cartera.

Refugio del Ministerio de Desarrollo Social. Foto: Leonardo Mainé.

Egresos y retiradas

"¿Para dónde queda Paso Molino?", preguntó un hombre que acababa de salir del refugio en Casavalle mientras El País realizaba una recorrida por sus inmediaciones. Se apoyaba en un bastón para dar pasos cortos y lentos, mientras que en la otra mano agarraba la correa de su perro. Si bien estaba a aproximadamente dos horas de caminata de su destino (o incluso más teniendo en cuenta sus dificultades para caminar), él no pensaba desistir.

"Soy cuidacoches en esa zona hace 30 años", relató tras ser consultado sobre por qué se dirigía hacia allí. Fue trasladado por la Policía en la mañana del jueves hacia el centro de Casavalle, desde el cual lo derivaron a otro refugio, pero él prefirió no ir. Tampoco pudo hacer uso del dinero para el boleto, ya que de esa forma no podía llevar a su mascota.

A pocos metros, frente a la puerta por la que ingresan y se retiran las personas, dormían dos hombres que recientemente habían salido del centro. Acostada en el pasto esperaba una mujer con dos bolsas de ropa. Minutos más tarde salió también con una bolsa de ropa un hombre, a quien ella aguardaba, y se retiraron caminando.

Si bien para el momento en el que El País realizó la recorrida el movimiento era escaso (no era horario de ingreso de personas), vecinos de la zona aseguraron que ha aumentado "levemente" en estos días. "He visto el ómnibus (que traslada a personas en situación de calle) y a la gente saliendo, pero hasta el momento no se han dado conflictos, al menos acá afuera no", dijo una vecina que vive frente al lugar y contó que algunos se acuestan en la vía pública luego de egresar, aunque la mayoría "se retira en seguida".

"Cuando hay escuela es horrible la imagen para los niños, porque pasás y ves gente comiendo de la basura y durmiendo en el pasto", dijo otra vecina de la zona, aunque aclaró que esto ya pasaba previo al nuevo operativo. Aseguró que esto ocurre porque las personas en situación de calle del barrio se concentran allí para recibir la atención de las distintas oficinas del centro de referencia de políticas sociales.

Además Lema celebró "cambio de visión" del gobierno El senador del Partido Nacional y ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo a El País celebrar el "cambio de visión" del gobierno con respecto a la aplicación de la ley de faltas y aseguró que "en su momento era mucho más tímido". "(Esta ley) Se tiene que cumplir por temas de convivencia y desde el punto de vista humano", aseguró Lema y enfatizó en que "no se puede hacer uso indebido de espacios públicos". "Primero tiene que estar la alternativa de que esa persona pueda ir a un centro del Mides. Si se niega a ir, hay que aplicar ley de faltas porque esa situación genera conflictos con vecinos, comerciantes y mismo para esa persona", dijo. Según su visión, "nadie decide en uso de su libertad dormir en una vereda", por lo que "ser permisivo con esa persona sería injusto". "En vez de favorecerla se la castiga por resignarse a que deba permanecer en esa situación", concluyó. Por otra parte, consideró que es necesario contemplar temas de fondo que ayuden a revertir la problemática. Como ejemplo, mencionó la necesidad de tener un fuerte compromiso por parte de ASSE con respecto al tratamiento de drogas y salud mental.