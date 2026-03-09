En Minas: mujer en situación de calle se acostó en carril Solo Bus en Luis Alberto de Herrera y fue asistida

Una mujer en situación de calle se acostó a dormir sobre la avenida Luis Alberto de Herrera, en la senda Solo Bus, por lo que ponía en riesgo su integridad física. El hecho ocurrió en la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja. La seguridad de la mujer dependió, en primera instancia, de la solidaridad de un trabajador de la zona que presenció el hecho. El hombre, ante el riesgo inminente de que fuera embestida por las unidades de transporte colectivo o vehículos particulares, decidió custodiarla personalmente.

Según su propio testimonio compartido en redes sociales, debió abandonar momentáneamente sus tareas laborales para asegurar que la señora, quien presentaba "signos de una crisis de salud mental", no sufriera daños mayores mientras se resistía a abandonar el pavimento ante los intentos iniciales de retirarla del lugar.

Intervención policial y traslado médico

Tras el arribo de los efectivos policiales al lugar, se procedió a retirar a la mujer del carril de circulación bajo estrictos protocolos de seguridad. Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informaron a El País que en estas situaciones corresponde la intervención del Ministerio del Interior.

El denunciante había advertido previamente que la persona se encontraba "en un estado de vulnerabilidad psiquiátrica", lo que dificultó las primeras maniobras de auxilio debido a su resistencia física. Una vez bajo custodia de las autoridades, se dispuso su traslado inmediato a un centro asistencial cercano para una evaluación profesional completa.

Persona en situación de calle durmiendo en senda Solo Bus en avenida Luis Alberto de Herrera. Facebook: Enrique Molina.

Hecho similar en rambla de Montevideo

La semana pasada ocurrió un hecho similar, cuando un hombre en situación de calle se acostó a dormir sobre la calzada de la Rambla de Montevideo, a la altura de Punta Gorda.

El hombre estaba con su torso desnudo y en chancletas, con la cabeza apoyada sobre sus pertenencias.

Hombre en situación de calle durmiendo en la calzada de la rambla de Punta Gorda. Foto: El País