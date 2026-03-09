En Minas: mujer en situación de calle se acostó en carril Solo Bus en Luis Alberto de Herrera y fue asistida
Efectivos policiales y trabajadores de la zona intervinieron luego de que la mujer, en aparente estado de descompensación, se negara a abandonar la calzada.
Una mujer en situación de calle se acostó a dormir sobre la avenida Luis Alberto de Herrera, en la senda Solo Bus, por lo que ponía en riesgo su integridad física. El hecho ocurrió en la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja. La seguridad de la mujer dependió, en primera instancia, de la solidaridad de un trabajador de la zona que presenció el hecho. El hombre, ante el riesgo inminente de que fuera embestida por las unidades de transporte colectivo o vehículos particulares, decidió custodiarla personalmente.
Según su propio testimonio compartido en redes sociales, debió abandonar momentáneamente sus tareas laborales para asegurar que la señora, quien presentaba "signos de una crisis de salud mental", no sufriera daños mayores mientras se resistía a abandonar el pavimento ante los intentos iniciales de retirarla del lugar.
Intervención policial y traslado médico
Tras el arribo de los efectivos policiales al lugar, se procedió a retirar a la mujer del carril de circulación bajo estrictos protocolos de seguridad. Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informaron a El País que en estas situaciones corresponde la intervención del Ministerio del Interior.
El denunciante había advertido previamente que la persona se encontraba "en un estado de vulnerabilidad psiquiátrica", lo que dificultó las primeras maniobras de auxilio debido a su resistencia física. Una vez bajo custodia de las autoridades, se dispuso su traslado inmediato a un centro asistencial cercano para una evaluación profesional completa.
Hecho similar en rambla de Montevideo
La semana pasada ocurrió un hecho similar, cuando un hombre en situación de calle se acostó a dormir sobre la calzada de la Rambla de Montevideo, a la altura de Punta Gorda.
El hombre estaba con su torso desnudo y en chancletas, con la cabeza apoyada sobre sus pertenencias.
Aviso sobre personas a la intemperie en Montevideo
0800 8798
Aviso sobre personas a la intemperie en Montevideo, vía WhatsApp
092 910 000
Aviso de personas a la intemperie en el interior del país o en casos de emergencia
911
Línea SAME si la persona requiere atención médica
105
Línea Azul del INAU para atención de niñas, niños y adolescentes
0800 5050
