Un homicidio y tres heridos de arma de fuego en las últimas horas en Montevideo

La Policía de Montevideo investiga un crimen ocurrido en la tarde del domingo en Azara y Menorca, en el barrio de la Unión. A raíz de un llamado por una persona tendida en la calle, los funcionarios fueron hasta el lugar y encontraron a la víctima ya sin signos vitales.

Personal médico constató el hombre tenía una herida de arma blanca en la región intercostal. Según el comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo, mediante la visualización de cámaras se pudo ver que la víctima iba junto a una acompañante en una bicicleta cuando fue abordado por el agresor, que circulaba a pie.

"En las imágenes se observa que el agresor ataca a la víctima, quien cae al suelo. Tras el hecho, el autor se retira del lugar en la bicicleta de la víctima, mientras que la mujer que lo acompañaba se retira en otra dirección", dice el comunicado

El caso quedó a cargo de la Fiscalía y del Departamento de Homicidios de la Policía, cuyos funcionarios intentarán determinar quién fue el agresor y por qué cometió el crimen. De momento se desconoce si se trató de una rapiña o de un enfrentamiento por algún conflicto previo.

Rapiña con un policía herido y otros episodios violentos en Montevideo

Por otro lado, la Jefatura también informó de una rapiña a un transeúnte que terminó con un policía herido de arma de fuego.

Ocurrió también el domingo 8 de marzo en Ernesto Pintos y Aparicio Saravia, en el barrio Bella Italia, en horas de la noche. Allí se registró una rapiña a un hombre en la cual intervino un funcionario policial que resultó baleado.

La víctima de la rapiña contó a los policías que le tomaron la denuncia que iba saliendo de su casa en su auto cuando un delincuente intentó asaltarlo mediante amenazas con arma de fuego. Mientras se bajaba del auto apareció el policía que había escuchado los gritos. "Al intentar interceptar al autor, este efectuó disparos contra el funcionario, quien repelió la agresión", dice el texto, que agrega que el ladrón abandonó el vehículo y fugó a pie.

En el Hospital Policial, el funcionario fue atendido por un médico de guardia que diagnosticó una herida por disparo en el hombro izquierdo, y fue dado de alta en la madrugada.

En la escena del robo hay cámaras que registraron lo sucedido.

Policías durante un operativo en Montevideo. Foto: Archivo El País

En otro episodio sangriento en la capital uruguaya, en las inmediaciones de las calles Domingo Arena y Aurelia Ramos de Segarra, en Piedras Blancas, un patrullero empezó a acompañar a una ambulancia que trasladaba a un hombre de 34 años que fue herido y derivado a una policlínica ubicada en la avenida Belloni, donde recibió asistencia médica.

Entrevistado por policías, dijo que "fue interceptado por dos individuos que circulaban en una moto" y, sin mediar palabra, le efectuaron varios disparos que lo hirieron en una mano y una pierna. No obstante, dijo no saber exactamente dónde fue el ataque ni quiénes lo hirieron, y por tanto no hizo la denuncia.

Ya en la mañana de este lunes 9 de marzo, funcionarios policiales concurrieron a la policlínica 19 de Abril en Nuevo París, donde había arribado un hombre de 34 años herido de bala. Entrevistado, la víctima manifestó que estaba en las inmediaciones de su casa en Continuación La Rioja y Luis Batlle Berres cuando recibió un disparo en una pierna. Agregó que no quería hacer una denuncia y que desconocía quién había sido el atacante.