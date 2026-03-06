Hombre en situación de calle falleció tras quemarse su carpa: investigan el caso como "muerte dudosa"

Un hombre en situación de calle falleció durante la madrugada de este viernes luego de que se quemara su carpa, según informó la Jefatura de Montevideo.

La Policía concurrió a las inmediaciones de Córdoba y General Hornos, luego de recibir una llamada en la que se alertaba que había una carpa en llamas. Tras verificar que había un incendio los efectivos dieron aviso a los Bomberos, que fueron al lugar y lograron apagar el fuego.

Dentro de la carpa estaba el cuerpo sin vida de un hombre, que no ha podido ser identificado hasta ahora. En la escena los policías entrevistaron a un hombre de 43 años, que tiene antecedentes penales. El hombre explicó que vive en situación de calle en la misma zona, pero cambió su versión de los hechos en varias oportunidades, por lo que fue detenido en el marco de la investigación.

Además, la Policía de Montevideo investiga el fallecimiento de un adolescente de 15 años en Flor de Maroña como muerte dudosa, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes policiales. El cuerpo del joven fue encontrado en una zanja durante la mañana de este viernes.