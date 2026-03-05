La Policía investiga un doble homicidio en el barrio Cotravi: cerca de los cuerpos encontraron una moto robada

La Policía investiga un doble homicidio ocurrido en un predio próximo a la calle 28 de Mayo, en el barrio Cotravi en Montevideo. Los cuerpos, correspondientes a dos hombres que no fueron identificados, estaban a cierta distancia entre sí.

En el lugar, bajo unos arbustos, se encontró también una moto que había sido robada el miércoles, sobre las 20:00 horas, a un funcionario policial que se desempeña en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

El policía fue despojado del vehículo y su arma de reglamento en Camino Melilla y Luis Eduardo Pérez, en La Tablada. Según informaron al citado noticiero vecinos de la zona en la que aparecieron los cadáveres, sobre las 23:00 horas del miércoles se escucharon disparos.

La Policía trabaja para identificar a las víctimas y determinar si están relacionadas con el robo de la moto.