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El País Información Policiales

La Policía investiga un doble homicidio en el barrio Cotravi: cerca de los cuerpos encontraron una moto robada

En el lugar donde aparecieron los cuerpos se encontró una motocicleta que había sido robada el miércoles a un funcionario policial que se desempeña en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

El País
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05/03/2026, 20:56
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Operativo policial por tiroteo durante un violento hurto a camión blindado de Prosegur que transportaba remesa del Banco Itaú ubicado frente al Palacio Legislativo, donde resultaron heridas 5 personas, en Montevideo, policía científica, evidencia, ND 20180903, foto Fernando Ponzetto - Archivo El País
Operativo policial en Montevideo.
Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País

La Policía investiga un doble homicidio ocurrido en un predio próximo a la calle 28 de Mayo, en el barrio Cotravi en Montevideo. Los cuerpos, correspondientes a dos hombres que no fueron identificados, estaban a cierta distancia entre sí.

En el lugar, bajo unos arbustos, se encontró también una moto que había sido robada el miércoles, sobre las 20:00 horas, a un funcionario policial que se desempeña en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

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El policía fue despojado del vehículo y su arma de reglamento en Camino Melilla y Luis Eduardo Pérez, en La Tablada. Según informaron al citado noticiero vecinos de la zona en la que aparecieron los cadáveres, sobre las 23:00 horas del miércoles se escucharon disparos.

La Policía trabaja para identificar a las víctimas y determinar si están relacionadas con el robo de la moto.

Operativo policial en Montevideo
Operativo policial en Montevideo.
Foto: Estefania Leal
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