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El País Información Policiales

Un hombre de 36 años fue asesinado de una puñalada tras pelea en el puerto de Punta del Este: hay un detenido

Durante el enfrentamiento los dos hombres cayeron al agua, uno fue rescatado y el otro, al ser asistido, se constató que presentaba un corte punzante en el cuerpo y se confirmó su fallecimiento.

El País
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05/03/2026, 13:43
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Vista aérea de la zona del Puerto de Punta del Este con varias embarcaciones amarradas y fondeadas.
Vista aérea de la zona del Puerto de Punta del Este con varias embarcaciones amarradas y fondeadas.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

La Prefectura y la Policía investigan un hecho ocurrido sobre las 22:30 horas del miércoles, cuando se registró una pelea en la escollera del puerto de Punta del Este. Durante el enfrentamiento los dos hombres cayeron al agua, uno fue rescatado y el otro, al ser asistido, se constató que presentaba un corte punzante en el cuerpo.

Ante la pérdida de signos vitales se comenzaron a realizar maniobras de RCP hasta la llegada de la emergencia, quien constató el fallecimiento del hombre de 36 años, informó la Armada Nacional.

Padre e hijo caminaban por la ruta y el mayor murió al ser embestido por un auto: el menor resultó ileso

Además, se procedió a identificar ubicar y detener a la segunda persona involucrada en dicho evento. Enterada la fiscal Ana Roses procedió con las actuaciones de rigor.

Los involucrados son dos hombres conocidos en el ámbito portuario.

Puerto de Punta del Este antes de la ampliación. Foto: Archivo El Pais
Puerto de Punta del Este.
Foto Archivo El País.
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