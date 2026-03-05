Un hombre de 36 años fue asesinado de una puñalada tras pelea en el puerto de Punta del Este: hay un detenido
Durante el enfrentamiento los dos hombres cayeron al agua, uno fue rescatado y el otro, al ser asistido, se constató que presentaba un corte punzante en el cuerpo y se confirmó su fallecimiento.
La Prefectura y la Policía investigan un hecho ocurrido sobre las 22:30 horas del miércoles, cuando se registró una pelea en la escollera del puerto de Punta del Este. Durante el enfrentamiento los dos hombres cayeron al agua, uno fue rescatado y el otro, al ser asistido, se constató que presentaba un corte punzante en el cuerpo.
Ante la pérdida de signos vitales se comenzaron a realizar maniobras de RCP hasta la llegada de la emergencia, quien constató el fallecimiento del hombre de 36 años, informó la Armada Nacional.
Además, se procedió a identificar ubicar y detener a la segunda persona involucrada en dicho evento. Enterada la fiscal Ana Roses procedió con las actuaciones de rigor.
Los involucrados son dos hombres conocidos en el ámbito portuario.
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