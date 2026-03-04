Peatón que intentaba cruzar General Flores falleció tras ser embestido por un ómnibus; analizan cámaras

Un hombre de 57 años falleció este miércoles a la mañana en un siniestro de tránsito que se produjo en la avenida General Flores y calle Ingeniero Serrato, en el Cerrito de la Victoria.

Según la información recabada por la Policía, el peatón habría intentado cruzar General Flores para ir a un comercio, cuando fue embestido por un ómnibus de transporte interdepartamental que se dirigía en dirección al Centro de Montevideo.

El chofer indicó que escuchó un impacto en la parte frontal del vehículo y realizó una maniobra para intentar esquivar al peatón, produciéndose además un choque con otro ómnibus que iba en sentido contrario.

Cuando la Policía llegó al lugar del hecho, el hombre ya no tenía signos vitales y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La espirometría realizada al conductor del ómnibus dio resultado negativo de alcohol en sangre.

La Fiscalía dispuso la toma de declaraciones a conductores y testigos. También pidió el relevamiento de cámaras de videovigilancia.