Condenaron a más de dos años de cárcel al taxista que fue detenido por transportar droga en el Cerro

La Justicia condenó al taxista que había sido detenido el pasado lunes en el barrio Cerro de Montevideo. Tras la intervención de la Fiscalía de Estupefacientes de 4to Turno, se logró la condena del hombre de 37 años como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes. La pena impuesta, mediante el mecanismo de proceso abreviado, es de dos años y cuatro meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

El procedimiento que derivó en la condena se originó a partir de tareas de patrullaje realizadas por efectivos de la Zona Operacional IV, quienes investigaban presuntas actividades vinculadas al tráfico de drogas en la zona, informó la Fiscalía.

Durante la noche del lunes, los actuantes identificaron al ahora condenado junto a su unidad de transporte en las inmediaciones de las calles Pedro Castellano y Turquía. Un elemento que llamó la atención de los oficiales fue la presencia de dos orificios en la parte trasera del vehículo con características compatibles con impactos de arma de fuego.

El hallazgo en la inspección vehicular

Al realizar el registro del automóvil, la Policía localizó en la valija una caja de cartón blanca que contenía 25 envoltorios de una sustancia amarillenta, con un peso total de 5 gramos. Si bien en un principio el conductor manifestó desconocer la procedencia de la droga alegando que compartía el turno del taxi con otros dos empleados, las pruebas recabadas permitieron avanzar hacia la condena.

Además de la sustancia, los efectivos incautaron un vehículo, dos teléfonos celulares, un dispositivo POS y la suma de 6.270 pesos uruguayos.

Elementos incautados a taxista condenado por transportar droga en el Cerro de Montevideo. Foto: Ministerio del Interior.

La resolución judicial de cumplimiento efectivo pone fin a la investigación iniciada tras la inspección vehicular en el Cerro. La Fiscalía logró establecer la responsabilidad del implicado en el suministro de estupefacientes, descartando las explicaciones iniciales brindadas en la dependencia policial.

El caso se suma a los operativos de control que la Policía de la Zona IV viene reforzando en los puntos críticos de la capital para desarticular bocas de venta y redes de distribución barrial.