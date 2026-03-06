Un adolescente fue encontrado muerto en Flor de Maroñas: su padre fue detenido por el caso

La Policía de Montevideo investiga la muerte de un adolescente de 15 años que apareció sin vida en una cuneta del barrio Flor de Maroñas, informó la Jefatura departamental a través de un comunicado. Por el momento su padre, un hombre de 36 años, fue detenido por el caso, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

El cuerpo del joven fue encontrado durante la madrugada de este viernes entre las calles Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto. Cuando la Policía llegó al lugar vio al menor caído en una cuneta, rodeado de familiares y vecinos que intentaban reanimarlo. Una emergencia médica que llegó al lugar constató el fallecimiento del menor.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados en la escena, el joven había sido visto por última vez en su casa durante la noche del jueves. Horas más tarde, sus familiares notaron que no estaba y comenzaron a buscarlo cerca del domicilio. Finalmente, lo encontraron en el interior de una cuneta cercana a su casa.

En la zona trabajaron tanto Policía Científica como el Departamento de Homicidios. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de 1° Turno, que dispuso que se le haga una autopsia al cuerpo del adolescente, un relevamiento de cámaras de la zona, pericias en el domicilio y que se le tomen declaraciones a familiares y testigos.

Luego, por disposición del juzgado de Familia de segundo turno, fue detenido un hombre de 36 años. Se sigue trabajando para aclarar las circunstancias de la muerte del menor.