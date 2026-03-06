Incidente en hotel de Buceo: una mujer de 27 años cayó desde un tercer piso e investigan las causas

Una mujer de 27 años resultó lesionada en la madrugada de este viernes tras precipitarse desde la ventana de una habitación en el tercer piso de un hotel ubicado en el barrio Buceo de Montevideo. El Centro de Comando Unificado alertó al personal policial sobre un posible intento de autoeliminación, lo que derivó en un despliegue inmediato en el establecimiento de alojamiento para asistir a la víctima y preservar la escena.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un empleado del hotel, quien relató haber escuchado ruidos y gritos provenientes de la planta mencionada. Según su testimonio, al dirigirse al patio del edificio, observó el momento exacto en que la joven caía desde la ventana hacia el interior del recinto, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

En el lugar, la mujer fue hallada consciente y estaba siendo asistida por un hombre de 54 años, a quien había conocido ocasionalmente y con quien compartía la habitación en el momento del incidente.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

El diagnóstico médico y el consumo de sustancias

Una unidad de emergencia móvil se hizo presente en el hotel y diagnosticó a la mujer con "precipitación (caída) y consumo de drogas", ordenando su traslado inmediato para recibir asistencia médica especializada.

Por su parte, el hombre de 54 años también fue examinado por los facultativos, quienes le diagnosticaron "erosiones múltiples" y le otorgaron el alta en el mismo lugar de los hechos.

De acuerdo con las manifestaciones del testigo ante la Policía, ambos se encontraban en la habitación consumiendo sustancias estupefacientes previo al suceso. El hombre declaró que, en ese contexto, la mujer de 27 años comenzó a presentar una conducta alterada que precedió a la caída.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Fiscalía dispuso diversas actuaciones y peritajes para esclarecer con precisión las circunstancias y determinar si existieron otros factores involucrados en el hecho.