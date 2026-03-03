Peligro en la Rambla de Montevideo: un hombre se acostó a dormir sobre la calle en plena zona de Punta Gorda

Un hombre en situación de calle se acostó a dormir este martes de mañana sobre la calzada de la Rambla de Montevideo, a la altura de Punta Gorda. Según supo El País, su presencia obstruyó uno de los carriles de la vía hacia el este, poniendo en riesgo su integridad física.

El País consultó tanto a la Jefatura de Policía de Montevideo como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para saber si funcionarios se habían movilizado hacia la zona del incidente, de momento sin respuesta. El hombre estaba con su torso desnudo y en chancletas, con la cabeza apoyada sobre sus pertenencias.

Hombre en situación de calle durmiendo en la calzada de la rambla de Punta Gorda. Foto: El País

Policía descubrió un taxi con dos impactos de bala y al examinarlo encontró droga

En otro episodio policial registrado en Montevideo en las últimas horas, la Jefatura emitió un comunicado en el que informó que en la noche de este lunes, cuando se realizaba un patrullaje en Turquía y Pedro Castellino, en Cerro Norte, descubrió un taxi que tenía dos impactos de bala y al examinarlo encontró droga.

El texto indica que los funcionarios "identificaron a un hombre de 37 años junto a un taxi" y al inspeccionar el vehículo "constataron dos orificios en la parte trasera, similares a impactos de arma de fuego".

En la valija encontraron "una caja de cartón blanca que contenía 25 envoltorios con sustancia amarillenta".

El hombre, propietario del vehículo, tiene un antecedente penal de 2018 por tráfico interno por armas de fuego. Dijo desconocer la procedencia de la droga y afirmó que ese día había tomado el turno del taxi y que otros dos empleados suelen manejarlo.

En el taxi, además de la droga, se incautaron $6270 y dos celulares. El conductor quedó detenido.