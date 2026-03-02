Ataque a efectivos de la Guardia Republicana en Malvín Norte: vehículo atropelló a un policía y huyó

El domingo por la noche dos funcionarios de la Guardia Republicana resultaron heridos mientras participaban de un patrullaje preventivo en el barrio Malvín Norte. Los efectivos estaban caminando por la calle Espronceda, en las inmediaciones de la Calle 4, cuando un vehículo no acató una señal de alto y comenzó a acelerar.

En determinado momento de la fuga el vehículo dobló una esquina, embistiendo a un efectivo que cayó al pavimento. También, en ese contexto, una funcionaria policial fue alcanzada por una piedra a la altura del cráneo, cerca de la oreja izquierda.

El vehículo terminó huyendo hacia la esquina de Boix y Merino. Según informó el Ministerio del Interior, se solicitó apoyo y el cierre de la zona, y, minutos después, el vehículo fue ubicado en la intersección de Boix y Merino con Calle 2.

Los policías verificaron el número de chasis y constataron que el vehículo había sido denunciado como robado desde las 18:00 del domingo, en la zona de Rivas y José Battle Ordóñez, en Sayago.

Los dos policías heridos fueron trasladados al Hospital Policial. La mujer presentó un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, mientras que el hombre sufrió una fractura en la mano y permanece internado a la espera de una intervención quirúrgica.

El momento del ataque

Grave atentado contra policías en Malvín Norte

En las últimas horas se registró un hecho extremadamente preocupante en la zona de Boix y Merino, en el barrio Malvín Norte. Un efectivo policial de la Guardia Republicana que patrullaba fue embestido por un conductor que, lejos de… pic.twitter.com/dx8k2T4Tim — SINDICATO DE LA GUARDIA REPUBLICANA (@UniPolgr) March 2, 2026

Un registro del ataque fue difundido en la red social X por el sindicato de la Guardia Republicana.

"Cuando se embiste o agrede a un policía, se atenta contra el Estado y contra el orden democrático. No puede naturalizarse la violencia dirigida hacia quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la población. A esto se suma que, en paralelo, también se registraron incidentes vinculados al clásico, donde hubo intervenciones policiales con funcionarios lesionados, quienes también están siendo asistidos en el Hospital Policial", señalaron desde el sindicato.

Vehículo recuperado en Malvín Norte. Foto: Ministerio del Interior.

"La reiteración de atentados contra policías exige una señal clara. Cada ataque contra un funcionario es un ataque contra toda la sociedad", agregaron.

Vehículo recuperado en operativo. Foto: Ministerio del Interior.

El patrullaje del domingo se enmarca en una serie de operativos que el Ministerio del Interior viene llevando adelante en el área. En los últimos días, tras varios allanamientos en distintos barrios de Montevideo y Canelones, se logró desarticular a una banda dedicada al tráfico interno de armas de fuego, denominada "Famur".

El operativo terminó con cinco personas condenadas y una sexta formalizada con prisión.