Partido Colorado insiste en reclamo al gobierno por atención a seguridad y no descarta interpelación a Negro

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado se reunió este martes y sus miembros llevaron luego adelante una conferencia de prensa en la que manifestaron su preocupación por la “situación crítica e inaceptable” de la seguridad pública.

El secretario general del partido, Andrés Ojeda, dijo que “no puede ser que temas como el de Cardama tapen o escondan la epidemia de asesinatos”, ya que “la seguridad pública es el tema central de la gente”.

“Hoy la prioridad del gobierno y del Parlamento debe ser la seguridad pública. No podemos andar con medias tintas. Hay una barrita que no para de subir, que es la barrita de la opinión pública a la hora de castigar al gobierno en su gestión en materia de seguridad. En el peor gobierno en materia de seguridad, que fue seguramente el del 2015 al 2020, al menos se hablaba de seguridad, y el ministro hablaba y estaba en el centro de agenda. Hoy la realidad es que tenemos al gobierno dedicado el 100% del día a hablar de Cardama y no hablar de los muertos que se acumulan detrás de una gestión que no reacciona”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que al narcotráfico “hay que enfrentarlo directamente. Lamentablemente hay que enfrentarlo con la fuerza, la fuerza del Estado organizado para poder combatirlo. Esto no tiene dos lecturas”.

Consultado sobre qué medidas concretas reclama el partido, el senador colorado señaló que lo primero es “ponerlo en prioridad de la agenda del gobierno”. “Si la seguridad no es prioridad en Uruguay, ¿cuál es la prioridad? ¿Pegarle al gobierno anterior por Cardama? Y lo decimos nosotros que no tuvimos parte ni en el contrato ni en la rescisión, porque no hay colorados involucrados en esto. Si bien integramos el gobierno de coalición y respaldamos lo actuado, nosotros decimos que, mientras el gobierno dedica todo su esfuerzo a hablar de Cardama, acá hay gente que se muere todos los días, literalmente”, criticó.

Además, opinó que habría que “poner a la Guardia Republicana en los lugares complicados, para tener los enfrentamientos que tenga que tener”.

El senador Gustavo Zubía expresó por su parte que el “poder de fuego” del crimen organizado no es “tan excepcional” como en otros países. “Lo que me llama la atención es la normalización de un Estado que está caóticamente administrando. El número de homicidios se ha normalizado. Lo que parecía una cosa excepcional hace unos años, empieza a ser normal. Y ese es el error político de no poder operar. Al no poder operar, obviamente, empieza el léxico verbal intenso, pero eso no quita la entidad del problema. Tiene que haber una modificación sustancial de conceptos. El combate es a muerte, porque nos están matando”, afirmó el exfiscal.

Con respecto a la posibilidad de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, Ojeda dijo que “es difícil que pase este 2026 sin que el ministro vaya al Parlamento”.