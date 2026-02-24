Petro anticipa un "posible fraude" en las elecciones de Colombia: "No hay seguridad de transparencia"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un "posible fraude" en las próximas elecciones, al cuestionar la fiabilidad del software usado para el conteo previo de los votos. El país elegirá nuevos miembros del Congreso el 8 de marzo, y al sucesor de Petro, el 31 de mayo. El actual mandatario, primer presidente de izquierda en la historia del país, está impedido por ley de postularse nuevamente.

En un extenso mensaje en X hacia la medianoche del lunes, Petro expuso la supuesta "persistencia del fraude electoral en Colombia" que ha afectado a su fuerza política en las elecciones de 2014, 2022 y, según él, en las venideras de 2026.

"El software de preconteo ilegal que hoy existe es el mismo que existía en el fraude del 2014 (...) También en el 2022 tenemos pruebas de fraude", indicó. "Dadas estás circunstancias (...) que debo denunciar, solo se enfrentará el posible fraude con 60.000 testigos electorales" de la izquierda en las mesas de votación, añadió.

Aquí muestro las pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia.



1..El desacato de la sentencia sobre el fraude electoral al MIRA de nulidad de las elecciones de senado del 2014.



Allí se ordenó un "software de mesa" del estado y desde el estado.



2. El software de… pic.twitter.com/cOoqdfbrwf — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 24, 2026

La Procuraduría General, que vigila la integridad de los funcionarios públicos, rechazó los dichos de Petro. En un comunicado aseguró que la transparencia de las elecciones está garantizada y pidió respeto a las autoridades electorales.

Cómo se vota en Colombia

El "preconteo" es un registro rápido de votos a partir de muestras estadísticas de las mesas electorales, que más tarde es avalado o no por un escrutinio oficial. El proceso se usa en varios países de la región y en Colombia es un instrumento sin valor jurídico, que tiene solo fines informativos y permite conocer los resultados con mayor rapidez.

Petro cuestiona a la empresa colombiana ASD que desarrolló el software usado para el conteo preliminar en las elecciones de 2014, 2022 y 2026.

Con la designación de esa compañía, "no hay seguridad de transparencia en la próximas elecciones", dijo.

"La empresa de preconteo que determina lamentablemente las elecciones en Colombia, y que es un mecanismo ilegal contrario a la ley, es una empresa privada llamada ASD, filial de Thomas and Greg and Sons, que fue contratada en el 2014, fecha del fraude demostrado por el Consejo de Estado, es decir que se desacató el fallo del consejo de estado de sala plena. La empresa ASD de Thomas and Greg ha sido contratada también por las elecciones del 2022 y será la del 2026", denunció en su posteo, seguido de varios más, mostrando supuestas pruebas.

Elecciones de Colombia de 2022. Foto: AFP.

Asimismo, el software de ASD ya fue objeto de críticas en las elecciones de diciembre en Honduras, en las que el escrutinio se detuvo en un 57% de avance en la lectura de actas por "problemas técnicos". Como alternativa, Petro sostiene que debería usarse un software desarrollado por el Estado colombiano.

El senador izquierdista Iván Cepeda, delfín de Petro, encabeza las encuestas de intención de voto junto con al abogado y empresario de derecha Abelardo de la Espriella.

Con información de AFP