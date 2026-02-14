Suspenden aumento del salario mínimo fijado por Petro y el presidente colombiano llama a concertación

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó ayer que respeta la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto con el que el Gobierno aumentó en un 23,7% el salario mínimo para este año y convocó a una “reunión de concertación” con el Ministerio de Trabajo para expedir uno nuevo, como se lo ordenó el tribunal.

Petro también pidió un encuentro de los miembros de movimientos sociales, mientras que políticos de izquierda llamaron a los trabajadores a protestar.

El Consejo de Estado ordenó al Gobierno que emita “un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso” ya que, por su alto impacto económico, el aumento del mínimo ha sido demandado por empresarios y juristas.

En ese sentido, Petro afirmó que “la reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del ‘salario vital’ en el incremento de precios en algunos productos alimenticios”.

Las presidenciales se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo. Foto: AFP

Con el aumento del 23,7%, el “salario mínimo vital” para 2026 fue fijado el pasado 30 de diciembre en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, y, según el Gobierno, esa subida beneficia a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10% de los asalariados del país.

En Colombia, el aumento del salario mínimo suele definirse a finales de año en una negociación tripartita entre las centrales obreras, los empresarios y el Gobierno. En caso de que no haya acuerdo, como ocurrió en diciembre pasado, el Ejecutivo puede fijarlo por decreto. La subida del 23,7%, anunciada por Petro superó las expectativas incluso de los sindicatos, que pedían un incremento del mínimo del 16%, mientras que los empresarios ofrecían alrededor del 7%.

En ese sentido, el Consejo de Estado argumentó que para determinar el porcentaje de aumento del salario mínimo, “el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes”, basado en variables como la inflación, el crecimiento del PIB y la productividad, entre otros. EFE