Operativo contra tráfico de armas en Montevideo y Canelones: 16 allanamientos y al menos 10 detenidos

Un operativo de la Dirección General de Inteligencia de Investigaciones de la Policía Nacional permitió llevar adelante 16 allanamientos en viviendas de los barrios de Malvín Norte, Cerro, Barra de Carrasco y Solymar, en Montevideo y Canelones.

El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que la operación implicó un "despliegue importante de funcionarios" y que se hicieron una serie de allanamientos "decretados por la Justicia". "Tuvimos éxito ya que se incautaron numerosos dispositivos de arma de fuego y también incluso alguna granada", afirmó.

Según informó el Ministerio del Interior, se trata de una investigación relacionada con el tráfico ilegal de armas. Hasta el mediodía del lunes había diez personas detenidas en el marco del operativo.

Se incautaron dos granadas —una de gas y otra de fragmentación—, varios envoltorios de sustancias estupefacientes, dos chalecos antibalas y más de 500 municiones.

En el operativo también trabajó la Dirección General de Operaciones Especiales, la Guardia Republicana, el Centro de Comando Unificado y la Aviación Policial.

"Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México"

Negro dio este lunes una rueda de prensa en la que fue consultado acerca de la situación en México, donde en las últimas horas reinó el caos producto de enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad tras la muerte de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Negro, ministro del Interior. Estefania Leal/Archivo El Pais

Negro participó de un acto de asunción de nuevas autoridades en las jefaturas de Rivera y Salto y en la Dirección Nacional de Seguridad Rural.

En este contexto, periodistas le consultaron acerca de lo vivido en México, donde El Mencho murió en un operativo militar y los grupos narcos respondieron con bloqueos de carreteras, incendios y ataques armados.

Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido en Ciudad de México (México). Foto: Mario Guzmán/EFE

"Sabemos que en América Latina hay diferentes niveles en cuanto a la presencia de la criminalidad organizada. México es un país muy afectado por todo lo que respecta al crimen organizado y lo viene sufriendo y padeciendo como Estado hace décadas. Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México", aseguró el responsable de la cartera de seguridad.