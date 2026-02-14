Movimientos en la cúpula policial: Carlos Negro cambia a los jefes de Salto, Rivera y Seguridad Rural

El ministro del Interior, Carlos Negro, dispuso una triangulación entre jefes de la Policía. El comunicado que difundió la cartera no aclara los motivos de la decisión que implica movimientos en las jefaturas de Salto y Rivera y en la dirección de Seguridad Rural.

El jefe de la Policía de Salto, Fabián Severo, pasará a ser el nuevo jefe de la Policía de Rivera. A su vez, el cargo en Salto pasará a ocuparlo Ernesto Cossio, actual director de Seguridad Rural. La triangulación termina con Germán Suárez, quien está en Rivera y pasará a encargarse de la Dirección Nacional de Seguridad Rural.

Severo, que pasará de Salto a Rivera, había sido denunciado por presunto acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según supo El País.

El ministro del Interior, Carlos Negro, en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé

Se trata de un oficial superior de la Policía que otrora tuvo otros cargos: fue jefe de Planificación Estratégica del Instituto Nacional de Rehabilitación entre 2020 y 2023 y también subjefe de Policía en Artigas entre 2017 y 2020, dentro de una carrera de cargos de jerarquía que empezó en 2011, cuando fue designado director del Penal de Libertad.

Cossio, otro oficial superior, estaba en el cargo de director nacional de Seguridad Rural desde 2024, es decir, desde la administración anterior.

Por su parte Suárez, también oficial superior, durante el período anterior fue jefe de Policía de Durazno, y previamente fue subjefe de San José. Además ocupó otros cargos de jerarquía en zonas operacionales de Montevideo y fue jefe del Departamento de Homicidios Complejos.