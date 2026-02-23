Activistas cuelgan una imagen del expríncipe Andrés en el Louvre tras su detención: "Ahora suda"

Activistas del grupo británico Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) colgaron este domingo en el Museo del Louvre de París una fotografía de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, al término de su interrogatorio el pasado jueves.

Debajo de la foto —tomada por un fotógrafo de Reuters— que estuvo expuesta unos minutos hasta que fue retirada por el personal del museo, pegaron un cartel en el que se podía leer "ahora suda - 2026", según la imagen que esta asociación antimillonarios reprodujo en su cuenta de Instagram.

Se trató de una forma de ridiculizar a este miembro de la familia real británica que fue detenido por la policía durante unas once horas para ser interrogado antes de ser puesto en libertad bajo investigación.

La frase "ahora suda" hace alusión a la polémica entrevista que dio el expríncipe Andrés a la BBC en 2019. En esa charla, Andrés intentó refutar el testimonio de Virginia Giuffre, quien afirmó que había bailado con él y que él sudaba mucho en un club nocturno.

El expríncipe aseguró que durante la Guerra de las Malvinas sufrió una sobredosis de adrenalina que le provocó una condición médica temporal por la cual no podía sudar.

El príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto Foto: US District Court - Southern Dis

Su interrogatorio estuvo vinculado con las supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés al pederasta convicto Jeffrey Epstein durante el periodo 2001 y 2011, cuando el entonces príncipe era represente especial para el comercio del Reino Unido.

Con información de EFE