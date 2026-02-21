El futuro judicial del expríncipe Andrés: las preguntas abiertas y el delito “extremadamente difícil de probar”

La histórica detención del expríncipe Andrés por hechos de cuando se desempeñaba enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011, deja numerosas preguntas en el aire.

El hermano menor del rey Carlos III es sospechoso de “conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”, debido a correos electrónicos extraídos de los archivos de Jeffrey Epstein que sugieren que transmitió información potencialmente confidencial al financiero y delincuente sexual estadounidense.

En concreto, informes referentes a viajes que Andrés realizó a Asia o datos sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

El cargo que se le podría aplicar sería una infracción “inusual”, en la medida en que no existe un baremo legal que establezca las penas aplicables en caso de condena, explicó a la AFP el abogado Mark Stephens, especialista en derecho constitucional del despacho Howard Kennedy, en Londres. El abanico de penas va desde una simple multa hasta la cadena perpetua. El delito, según el jurista, es “extremadamente difícil de probar”.

El expríncipe Andrés en la Catedral de Westminster en Londres, Gran Bretaña. Foto: EFE

Por el momento, no se han presentado cargos formales contra el expríncipe. No obstante, la detención del jueves permitió a la policía realizar, sin orden judicial, registros en dos residencias de Andrés, subrayó Mark Stephens. El objetivo es “recabar más pruebas, pero también poder verificar posteriormente la veracidad de lo que el testigo declaró durante su detención”, explicó el letrado.

Andrés podría ser interrogado de nuevo y posteriormente imputado, o bien evitar una acusación formal, reflexionó el abogado. El expríncipe también podría ser procesado en otros frentes del amplio caso Epstein.

“Es posible que aparezcan pruebas de otros delitos, quizá relacionados con acusaciones de conducta sexual indebida”, a raíz de los registros llevados a cabo por la policía tras su arresto, indicó el letrado.

El expríncipe fue acusado por la australiana-estadounidense Virginia Giuffre (quien se suicidó en 2025) de agresiones sexuales que se remontan a cuando ella tenía 17 años, acusaciones que Andrés siempre negó. Por ahora, ninguna de las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés ha sido objeto de una investigación formal. AFP