Carlos Negro aseguró que la situación del narcotráfico en Uruguay no es "ni siquiera cercana" a la de México

El ministro del Interior, Carlos Negro, dio este lunes una rueda de prensa en la que fue consultado acerca de la situación en México, donde en las últimas horas reinó el caos producto de enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad tras la muerte de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Negro participó de un acto de asunción de nuevas autoridades en las jefaturas de Rivera y Salto y en la Dirección Nacional de Seguridad Rural.

En este contexto, periodistas le consultaron acerca de lo vivido en México, donde El Mencho murió en un operativo militar y los grupos narcos respondieron con bloqueos de carreteras, incendios y ataques armados.

"Sabemos que en América Latina hay diferentes niveles en cuanto a la presencia de la criminalidad organizada. México es un país muy afectado por todo lo que respecta al crimen organizado y lo viene sufriendo y padeciendo como Estado hace décadas. Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México", aseguró el responsable de la cartera de seguridad.

Camión en llamas, incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a una operación en una autopista cerca de Acatlan de Juarez, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. Foto: ULISES RUIZ/AFP

"La preocupación que tenemos que tener es alta, es mucha, pero no es similar el caso de México al de Uruguay, lo cual también nos deja bastante tranquilos", añadió.

Negro consideró que las autoridades deben estar "alertas y expectantes" al "despliegue de la criminalidad organizada" en la región, por ejemplo ante cambios en los liderazgos de los cárteles, como se espera en el CJNG.

Con respecto a si es posible que Uruguay tenga células de este cártel u otros de alcance internacional, Negro respondió que "no hay que descartar absolutamente nada en materia de criminalidad organizada", ya que "hacerlo sería una irresponsabilidad".

Uruguayos en México Cancillería explicó situación de uruguayos en zonas de conflicto en México El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay compartió información referida a los uruguayos que viven en la zona de conflicto de México tras la muerte del Mencho. "Por la zona de los eventos de revueltas e incendios viven aproximadamente un centenar de uruguayos", informó cancillería. "El consulado general de Uruguay en Ciudad de México en coordinación con el consulado de Uruguay en Jalisco han estado monitoreando la situación y no se ha reportado ningún compatriota solicitando asistencia", añade la comunicación. Según se informó, hubo diálogo con uruguayos que viven en Puerto Vallarta y Guadalajara, dos de las ciudades más afectadas por el caos, "y se les transmitió que sigan las instrucciones de las autoridades en cuanto a la seguridad".

¿Qué está pasando en México? La caída de El Mencho que alteró a los grupos narcos

El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, fundador y líder del CJNG, el capo más poderoso de México y por quien Estados Unidos ofrecía US$ 15 millones.

Oseguera, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste). Murió poco después cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho. Foto: EFE

El Mencho fundó este cartel en 2009 y, según expertos, es una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. El capo fallecido era uno de los mayores responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según el gobierno de ese país.

El CJNG tuvo una violenta reacción con bloqueos de carreteras y quema de vehículos en Jalisco —sede del cártel— y en otros estados del país. Células del cartel incendiaron negocios y provocaron terror entre la población.

La reacción generada tras el operativo puso de relieve el amplio poder que mantiene el cártel en distintas regiones de México, con presencia tanto en negocios legales como ilegales. Evidenció también su amplia estructura y capacidad de movilización.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).

Con información de AFP