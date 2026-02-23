La caída de El Mencho en México: estados en llamas, "narcobloqueos" y despliegue del ejército

El ejército mexicano abatió ayer domingo al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicaron medios locales.

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a los ciudadanos a “mantenerse informados” y “en calma”, y otras autoridades confirmaron que el operativo contó con el apoyo de Estados Unidos.

Más temprano ayer, antes del operativo, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco (oeste), en respuesta a las acciones de las fuerzas federales en la región, una estrategia que suele ser utilizada para entorpecer a las autoridades cuando se dirigen contra un objetivo de alto valor del narcotráfico. Luego, los disturbios y el caos continuaron y se extendieron en varias ciudades de México.

Aerolíneas nacionales e internacionales anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos a Ciudad de México y algunos países alertaron a sus ciudadanos que residen o se encuentran en ese país, a no salir a las calles y cuidar su seguridad física personal y familiar.

El cártel del “Mencho” fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense. Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Foto: EFE

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch. El 20 de junio de 2020 el “Mencho” ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.

Caos en las calles

La muerte en un operativo militar El Mencho desató entonces una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México, en lo que las autoridades consideran una reacción del grupo criminal, que ha causado la suspensión de actividades públicas en varios estados del país.

El epicentro de la violencia tuvo lugar en Jalisco (oeste de México), donde un operativo federal en Tapalpa, una pequeña localidad al sur de Guadalajara, culminó con la muerte del líder criminal. Y posteriormente, los llamados ‘narcobloqueos’ se extendieron en Michoacán y Colima (oeste), estados donde se reportaron unidades atravesadas en vías federales, mientras que en Guanajuato (centro) circularon imágenes de negocios incendiados. También se registraron incidentes en Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero, Chiapas y Quintana Roo (sur), según reportes de autoridades.

Un agente de la policía estatal mexicana inspecciona una tienda Oxxo aparentemente incendiada por miembros del crimen organizado durante enfrentamientos con fuerzas gubernamentales en San Francisco del Rincón, Guanajuato, México, el 22 de febrero de 2026. Foto: MARIO ARMAS/AFP

En medio de los disturbios, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que la acción contó con trabajos de inteligencia y cooperación con Estados Unidos.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Jalisco activó el “código rojo” y reforzó el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército. Además, anunció la suspensión temporal de eventos masivos, transporte público y de las clases presenciales de hoy lunes 23, como medida preventiva por la violencia. Las clases presenciales también han sido oficialmente suspendidas en otros estados.

La violencia también llevó a la cancelación de conciertos en la ciudad de Guadalajara, capital del estado, y la Liga MX reprogramó dos partidos de fútbol en el estado. Durante la tarde, autoridades mexicanas señalaron que continúan los operativos para restablecer la circulación en al menos 21 vialidades afectadas en Jalisco.

Hasta el momento no se ha informado de víctimas civiles por los bloqueos, aunque las autoridades mantienen el despliegue de seguridad ante posibles nuevas reacciones.

Según declaraciones del Ejército mexicano, militares repelieron una agresión que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba el propio líder criminal, en la mira desde hacía muchos años.

Personas observan un autobús quemado por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, en el balneario de Acapulco (México) Foto: EFE

El Mencho: de joven rural a líder en masacres

Nemesio Oseguera Cervantes pasó de ser un joven originario de una comunidad rural de Michoacán (oeste de México) a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo. Nacido en 1966 en Aguililla, migró a EE.UU., donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México.

A su regreso, en los años 90, se integró a estructuras del narcotráfico vinculadas al Cartel del Milenio, y tras la fragmentación de ese grupo, encabezó la consolidación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en 2010. Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió, consolidó rutas internacionales y fue señalado por masacres y uso de violencia extrema contra grupos rivales y de seguridad.

Estados Unidos y Canadá emiten advertencias

La embajada de Estados Unidos en México emitió ayer domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco, así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por la muerte de El Mencho. Canadá y algunos otros países adoptaron las mismas medidas desde sus respectivas embajadas.

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Las zonas señaladas son los estados de Jalisco (incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (norte), así como áreas de Michoacán (centro), Guerrero (sur) y Nuevo León (norte).

Estados Unidos acusaba a “El Mencho” de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, en operativos ilegales que afectaban a la región, incluyendo al propio Estados Unidos.

Con información de EFE y AFP