Ola de violencia: la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación pone a México en alerta

Bloqueos en la carretera, vehículos incendiados, eventos deportivos cancelados y aeropuertos con atrasos: la captura del narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes -alias "El Mencho"- pone a México ante una posible escalada de violencia.

El Universal reporta que miles de pasajeros permanecen varados en la Central de Autobuses del Norte luego de que diversas líneas suspendieran corridas hacia el occidente del país debido al cierre de carreteras.

De acuerdo con testimonios de usuarios, la suspensión de salidas ocurrió de manera repentina tras difundirse alertas por los denominados “narcobloqueos”, lo que provocó saturación en andenes, filas extensas y falta de información clara para los viajeros.

Trabajadores de una grúa enganchan un autobús quemado por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, en el balneario de Acapulco (México). David Guzmán/EFE

Asimismo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este domingo que fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia desatada.

En un comunicado, el GAP precisó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado este domingo, en Guadalajara. Foto: EFE

En redes sociales circularon videos del Aeropuerto de Guadalajara en los que se observa a personas correr dentro de las instalaciones aeroportuarias. Sin embargo, el GAP precisó que no se han registrado incidentes al interior del aeropuerto ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes.

Varias embajadas también advirtieron por estas horas a sus ciudadanos que permanecieran dentro de sus hogares ante una posible ola de violencia. Tal es el caso de la Embajada de Estados Unidos y la de Canadá.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan "un bajo perfil".

"Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso", explicó el Gobierno canadiense.

La situación obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañía aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.

¿A qué se debe la violencia?

Oscar Balderas, periodista experto en seguridad pública y crimen organizado, escribió en la red social X: "¿Por qué tanta violencia en el país? Los jefes de plaza del CJNG están usando la muerte del "Mencho" como coyuntura para desplegar su poder. Todos quieren la corona caída y su manera de reclamarla es demostrar su capacidad de convocatoria y fuego. Están mostrando su CV".

¿Por qué tanta violencia en el país? Los jefes de plaza del CJNG están usando la muerte del "Mencho" como coyuntura para desplegar su poder.



Todos quieren la corona caída y su manera de reclamarla es demostrar su capacidad de convocatoria y fuego. Están mostrando su CV. — Oscar Balmen (@oscarbalmen) February 22, 2026

Durante un programa de Grupo Fórmula habló del hecho como "un domingo histórico" y dijo que las consecuencias se verán recién en unos meses. "Era el criminal más poderoso del mundo, no había otro tipo tan poderoso. Un tipo que lideró una empresa criminal en 60 países del mundo", expresó.

Basado en experiencias anteriores, como la del Cártel de Sinaloa, anticipó que la escalada de violencia puede durar varios meses. "En el caso del Cártel de Jalisco hay una estructura ni una sucesión ordenada, el hijo del "Mencho" está preso en Estados Unidos, las hijas no tienen la capacidad operativa y su hijastro no tiene el peso suficiente. Al no haber una estructura los jugadores que pueden pelearse la corona son hombres que no están ligados entre ellos y son personajes tremendamente violentos. En este momento están mostrando su curriculum a México".

Con información de EFE, AFP y El Universal