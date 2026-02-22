Ejército mexicano mata al narco Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

El ejército mexicano abatió este domingo al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicaron varios medios locales.

El Universal informó que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el hecho ocurrió en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo y que "El Mencho" murió mientras era trasladado herido via aérea a Ciudad de México.

Oseguera Cervantes, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco (oeste), en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado este domingo, en Guadalajara. Foto: EFE

Estas estrategias suelen ser utilizadas para entorpecer a las autoridades cuando se dirigen contra un objetivo de alto valor del narcotráfico.

Según indica El Universal, durante la operación el personal militar fue atacado, por lo que en defensa repelieron la agresión, lo que culminó con cuatro integrantes del CJNG fallecidos y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México (CDMX), entre ellos se encontraba "El Mencho".

Capo violento

Los bloqueos se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde el grupo de Oseguera tiene presencia.

Las autoridades locales han recomendado a la población no salir de sus hogares. Incluso la embajada de Estados Unidos en México envió mensaje de alerta a los ciudadanos.

Alerta de seguridad – Operaciones de seguridad en curso – Misión Diplomática de los Estados Unidos en México (22 de febrero de 2026)



Febrero 22, 2026



Ubicaciones: Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y… pic.twitter.com/VPpNcJWSiQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

El cártel del "Mencho" fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

El 20 de junio de 2020 el "Mencho" ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.

AFP y El Universal