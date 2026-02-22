Un hombre fue abatido tras intentar ingresar a Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida

Un hombre murió baleado tras intentar ingresar en la madrugada de este domingo a la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

El hombre, que estaba armado, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, anunció el domingo un funcionario del Servicio Secreto.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

"Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", declaró el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

El presidente Trump no se encontraba en el lugar en el momento del incidente.

Según indica el New York Times, según la agencia el hombre tenía “poco más de 20 años” y portaba lo que parecía ser "una escopeta y un bidón de combustible".

Con información de AFP.