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El País Mundo

Un hombre fue abatido tras intentar ingresar a Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida

El hombre, que estaba armado, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad. El presidente Trump no se encontraba en el lugar al momento del incidente.

El País
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22/02/2026, 11:55
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Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump. Foto: AFP.
Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump.
Foto: AFP.

Un hombre murió baleado tras intentar ingresar en la madrugada de este domingo a la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

El hombre, que estaba armado, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, anunció el domingo un funcionario del Servicio Secreto.

"Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", declaró el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

El presidente Trump no se encontraba en el lugar en el momento del incidente.

Según indica el New York Times, según la agencia el hombre tenía “poco más de 20 años” y portaba lo que parecía ser "una escopeta y un bidón de combustible".

Con información de AFP.

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