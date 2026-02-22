Nuevo plan de Trump: convertir almacenes en centros de detención de migrantes en todo EE.UU.

Gobiernos locales y estatales, y grupos civiles en Estados Unidos mostraron su rechazo al plan de la Administración del presidente Trump de comprar depósitos y almacenes en una veintena de ciudades del país para convertirlos en centros de detención de migrantes para su deportación.

Con un presupuesto de 38.300 millones de dólares contemplado en el “grande y hermoso proyecto de ley” de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha estado comprando locales para su nuevo “modelo” migratorio, bautizado Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI).

Kevin Sartor, alcalde de Surprise (Arizona), donde el DHS prevé habilitar uno de esos depósitos, para albergar a unos 1.500 inmigrantes, dijo que cientos de personas acudieron al Concejo municipal para manifestar su preocupación por el impacto de la iniciativa en la comunidad y los servicios públicos, la seguridad de las escuelas cercanas y el valor de las propiedades en la zona. “No quieren un centro de detención en Surprise, no quieren otro centro más en Arizona”, manifestó el alcalde.

“Estamos hablando de almacenes, no sabemos en qué condiciones estarán”, indicó Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona. Recordó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona tiene un récord particularmente “oscuro” donde más de una docena de inmigrantes ha muerto en los últimos años en el Centro de Detenciones de Eloy.

Activistas de inmigración se manifiestan contra ICE en la ciudad de Nueva York Foto: AFP

Rechazo

Estados donde se prevé poner en marcha la DRI rechazaron la iniciativa y la desinformación al respecto. La Fiscal de Arizona, Kris Mayes, y la congresista Adelita Grijalva enviaron una misiva a ICE pidiendo respuestas sobre la compra del almacén en Surprise. Según un documento del DHS, la demócrata Kelly Ayotte, ICE tiene la meta de implementar DRI para septiembre próximo.

El plan enviado a su gobierno incluye la compra de un almacén en ese estado, en la ciudad de Merrimack, del que el DHS resalta supuestos beneficios económicos para la localidad. El modelo contempla “la adquisición y renovación de ocho grandes centros de detención y 16 sitios de procesamiento, así como la adquisición de 10 instalaciones ‘llave en mano’”, según el documento del DHS.

La intenciones de la Administración Trump avanzan en varios estados, entre ellos también Maryland, Florida y Texas.

El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, expresó en un comunicado que no podrían frenar el eventual centro de detención por ser un “asunto de carácter federal”.

Migrantes venezolanos caminan a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Foto: AFP

Repatriados

En otro orden, un avión con 84 migrantes repatriados llegó el viernes a Venezuela proveniente de Miami, informó ayer sábado la “Gran Misión Vuelta a la Patria”, el programa gubernamental que gestiona los retornos migratorios al país caribeño.

En su cuenta de Telegram, la institución detalló que, entre los 84 migrantes repatriados, había 9 menores de edad.

Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero de 2025, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe. El pasado miércoles llegó a Caracas otro avión proveniente de Miami, con 110 migrantes venezolanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de los periodistas en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP