Corte Suprema pone en jaque política comercial de Trump: la respuesta del republicano y el contraataque que prepara

La Corte Suprema de EE.UU. declaró ayer que el gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario. De esta forma, la Corte anula una herramienta clave del presidente.

Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo, dominado por conservadores, le sirvió al republicano uno de los primeros grandes obstáculos de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.

En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 (invocada por Trump como pilar de su guerra comercial).

En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada. Foto: AFP

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes. De hecho, apenas hubo dictamen, el presidente dio una conferencia de prensa en la que fue contra la Corte y anunció un nuevo arancel general del 10%.

El gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones, dijo Trump. El mandatario se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjeros”.

El contraataque

Trump afirmó ayer que invocaría una sección de la ley conocida como la Sección 122, que ningún presidente ha utilizado jamás, para imponer un arancel global del 10% a partir de los próximos días.

Por otra parte, el presidente anunció que utilizaría una segunda sección, llamada la Sección 301, para iniciar investigaciones sobre prácticas comerciales desleales de ciertos países no especificados.

Un miembro de los medios de comunicación coloca su equipo frente a la Corte Suprema en Washington, DC. Foto: AFP

La Sección 301 no es desconocida en este mandato. El año pasado, Trump abrió una investigación sobre Brasil utilizando la Sección 301, como parte de una serie de acciones que tomó en respuesta al trato de ese país a su expresidente, Jair Bolsonaro, su aliado político. Al menos temporalmente, lo que aplicaría Trump no sería muy diferente del arancel base del 10% que había impuesto a nivel mundial, o del arancel del 15% que había logrado en acuerdos con otros países durante el año pasado.

Clark Packard, del conservador Instituto Cato, señaló que la Sección 122 permitiría a Trump actuar con rapidez. Sin embargo, aún queda mucho por ver sobre su verdadero poder. “Como la ley nunca se ha invocado antes, no existe precedente judicial que aclare sus límites”, escribió Packard.

Con las dos Secciones que citó, Trump intentó presentar las medidas como un sustituto cercano a sus aranceles de emergencia, promulgados bajo la mencionada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Utilizó dicha ley porque creía que le otorgaba flexibilidad para imponer y levantar aranceles elevados, de forma instantánea y sin la intervención del Congreso, de forma que presionara a otros países a aceptar las exigencias estadounidenses.

Una vista aérea de un buque de carga en el puerto de Baltimore, Maryland. Foto: AFP

A tal efecto, los dos conjuntos de autoridades que Trump dijo que invocaría ayer conllevan límites muy diferentes y más claros en su uso. El próximo arancel del 10% podría estar vigente solo por 150 días, a menos que los legisladores aprueben una extensión.

Si bien aún no se ha probado legalmente, la ley otorga al presidente la facultad de abordar problemas como el creciente déficit comercial.

Las investigaciones sobre prácticas comerciales desleales también podrían demorar, lo que podría retrasar los esfuerzos del gobierno para reimponer elevados impuestos a las importaciones. Este tema está más legalmente establecido, y el presidente lo ha utilizado desde su primer mandato, en particular para imponer aranceles a China.

La bolsa de Nueva York, que había abierto ayer viernes en rojo, subió tras el anuncio de la Corte: el Dow Jones ganaba 0,3% y el Nasdaq 1,0%. Además de la sentencia, Estados Unidos se levantó ayer con un pobre resultado económico: el crecimiento en 2025 fue del 2,2%, respecto al 2,8% del año anterior. La Unión Europea declaró que estudiaba “atentamente” la sentencia y la Cámara de Comercio canadiense la tildó de “reajuste”.

Edificio de la Bolsa de Valores de Nueva York. Foto: AFP

“Canadá debe prepararse para nuevos mecanismos, más contundentes, (...) potencialmente con efectos más amplios y perturbadores”, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Candace Laing, en un comunicado.

La oposición demócrata volvió a la carga contra la política económica de Trump, a menos de diez meses de las elecciones legislativas parciales.

“Las fracasadas políticas económicas de Donald Trump y la guerra comercial global librada con aranceles irresponsables, intermitentes, contra nuestros aliados y socios comerciales han generado una enorme incertidumbre”, declaró el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. (Con información de EFE, AFP y The New York Times)

Las pequeñas empresas piden indemnización

La asociación de pequeñas empresas de EE.UU. “Pagamos los aranceles” consideró que la administración debe indemnizar a las compañías afectadas. Dan Anthony, director ejecutivo del grupo, dijo que “una victoria legal carece de sentido sin un alivio real para las empresas que pagaron estos aranceles”. La asociación exige una compensación por los perjuicios económicos, aunque, por el momento, no esté claro cómo puedan valorarse los daños. El experto Scott Lincicome, vicepresidente del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato, dijo que “el gobierno federal debe reembolsar las decenas de miles de millones de dólares en aranceles aduaneros”, que incluyen aranceles a México y China por su rol en el tráfico de fentanilo.

El presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, en Busan, el 30 de octubre de 2025. Foto: AFP