Oposición y FA formarán una comisión investigadora bicameral sobre el caso Cardama: los detalles acordados

Horas de intensa negociación hicieron falta este viernes entre el Frente Amplio y la coalición opositora para acordar que, finalmente, no habrá dos comisiones investigadoras sobre el caso Cardama, sino una, bicameral, y en donde estarán todos los partidos políticos representados.

En total, habrá 17 legisladores, nueve por el Frente Amplio y ocho por la oposición, aunque la presidencia del ámbito será ocupada por un dirigente de la coalición.

La comisión tendrá seis meses de plazo para entregar los resultados sobre todo lo ocurrido entre el Estado y el astillero español con el que el gobierno de Yamandú Orsi rescindió el contrato suscrito en la anterior administración para adquirir dos patrulleras oceánicas por algo más de 82 millones de euros.

Sin embargo, el proceso que se investigará será más amplio, ya que iniciará en 2010, un punto intermedio entre lo que pretendía la oposición (2005) y el Frente Amplio (2014).

La comisión quedará creada el próximo lunes a las seis de la tarde, cuando sea votada por la Asamblea General.

El senador nacionalista Carlos Camy dijo en conferencia de prensa que la situación que finalmente se evitó una situación que no tenía precedentes, que era la creación, en paralelo, de las dos comisiones que el Frente Amplio y el Partido Nacional buscaban, cada uno, crear en el Senado y en Diputados, respectivamente.

"Los coordinadores del Partido Nacional y el Partido Colorado, conjuntamente, hemos planteado a la presidenta del Senado (Carolina Cosse) y a la coordinación del Frente Amplio, que nos parecía que era un despropósito desmesurado el de ocupar, en su totalidad, simultáneamente, al Parlamento, en un mismo tema, duplicando esfuerzos que entendemos que tienen que ser priorizados para temas de interés nacional", agregó el senador blanco, acompañado por la senadora también blanca Graciela Bianchi, y los senadores colorados Robert Silva y Tabaré Viera, todos coordinadores de sus respectivas bancadas.