Blancos y colorados plantearon al FA que la comisión investigadora sobre el caso Cardama sea "bicameral"

Luego de críticas cruzadas y una competencia entre bancadas, la coalición opositora decidió esta tarde proponer al Frente Amplio que la comisión investigadora sobre el caso Cardama que los senadores del oficialismo planean dejar conformada este viernes sea "bicameral".

La decisión fue tomada en las últimas horas, y el planteo fue trasladado por senadores blancos y colorados a la bancada de la coalición de izquierda en una reunión de coordinación del Senado.

Allí, dijeron a El País fuentes de la oposición, los senadores Graciela Bianchi, Carlos Camy (Partido Nacional), Tabaré Viera y Robert Silva (Partido Colorado) trasladaron a la izquierda que no veían "sentido" en que se conformaran, en paralelo, dos comisiones por el mismo tema.

El objetivo de la oposición es que en el ámbito de la investigación parlamentaria esté integrado por "todos los partidos". Por esta razón es que la coalición había promovido la instalación de la comisión en Diputados, donde además de estar representadas todas las fuerzas políticas, el Frente Amplio no tiene mayorías propias.

El segundo planteo en relación a este tema que se le trasladará al oficialimo es que la investigadora abarque "todo el proceso". En la resolución votada este jueves por la comisión preinvestigadora se aseguraba que la indagatoria comprenderá "desde el año 2024 al 2026"; sin embargo, la propuesta que presentó el Partido Nacional en la preinvestigadora de Diputados propone investigar todo lo ocurrido desde el año 2005.