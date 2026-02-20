Renunció Daniel Ayala a la dirección de Radios Públicas tras el choque por presupuesto: así fue su despedida

El desenlace que se anticipaba desde hace algunos días finalmente se concretó: Daniel Ayala presentó este jueves su renuncia como director de las Radios Públicas del Uruguay, en medio de diferencias presupuestales con el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), encabezado por Érika Hoffmann.

La salida ocurre después de semanas de tensión interna, reclamos por mayores recursos y un pedido de incremento del 15% en las partidas destinadas al funcionamiento de las emisoras, solicitud que no fue contemplada por el gobierno.

En un comunicado enviado a funcionarios de Radios Públicas, Ayala explicó que su decisión —ya comunicada al Ministerio de Educación y Cultura— responde a “condiciones y circunstancias, ajenas al personal de RNU”.

“En lo personal, culmina un período de 37 años de tantos momentos compartidos, alegrías y tristezas; encuentros, reencuentros y desencuentros; bienvenidas y despedidas; la vida misma transitando en nuestras queridas radios”, escribió el ahora exjerarca, en un mensaje de despedida .

El 12 de febrero TV Show había informado que Ayala había puesto su cargo a disposición en medio de un clima crítico dentro de las emisoras públicas. Según consignó entonces Informativo Carve (850 AM), el eje del conflicto era estrictamente presupuestal.

Ayala reclamaba un aumento del 15% para sostener el funcionamiento de las radios, pero desde el Ejecutivo la respuesta fue clara: no había rubros disponibles para atender el pedido. Esa negativa precipitó su licencia reglamentaria y dejó abierta la puerta a una renuncia que hoy se confirma.

Durante su ausencia, la dirección quedó en manos interinas de dos asesoras de su equipo, en un contexto que fuentes del sector definían como de “virtual acefalía técnica”.

Desde el ámbito sindical se advertía que en los últimos seis años se han perdido cerca de 100 puestos de trabajo en el conjunto de las radios públicas, y se aguardaba con expectativa una señal presupuestal que finalmente no llegó.

El conflicto incluso escaló a la órbita del MEC. El ministro José Carlos Mahía mantuvo reuniones con Ayala para intentar destrabar la situación, pero la respuesta oficial se mantuvo sin cambios.

Por su parte, la presidenta del Secan, Érika Hoffmann, había evitado confirmar días atrás la puesta a disposición del cargo, limitándose a señalar que el jerarca se encontraba haciendo uso de su licencia legal.

Con más de 36 años de trayectoria en las emisoras estatales, Ayala es una figura histórica del sector. Médico anatomopatólogo egresado de la Universidad de la República, desarrolló una extensa carrera en gestión cultural y comunicación.

Ayala tiene más de tres décadas de trayectoria en las radios públicas, donde condujo el emblemático Radioactividades. Además, fue coordinador de programación de M24 97.9 FM, emisora reconocida por AGADU por su aporte cultural.

En el ámbito de la gestión pública, se desempeñó como director del Departamento de Cultura y Deporte de la Intendencia de Florida y como coordinador de Centros MEC Florida.