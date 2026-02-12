El director de las radios públicas Daniel Ayala puso su cargo a disposición: el motivo detrás de la decisión

La gestión de las radios públicas atraviesa horas críticas. Su director, Daniel Ayala, puso su cargo a disposición en las últimas horas, una decisión que llega tras reclamos por mayores recursos para el sector.

Según dio a conocer Informativo Carve (850 AM), el origen del conflicto radica en una demanda presupuestal. Ayala había solicitado un incremento del 15% en las partidas destinadas al funcionamiento de las emisoras. Sin embargo, la confirmación oficial de que no habrá rubros disponibles para atender este pedido precipitó su decisión.

Daniel Ayala. Foto: gub.uy

A raíz de esta situación, Ayala inició el uso de su licencia reglamentaria hace 20 días y puso su cargo a disposición de las autoridades. No se descarta que la renuncia se formalice de manera definitiva una vez concluido su descanso.

Mientras se define el futuro de la titularidad, las emisoras se encuentran en una situación de virtual acefalía técnica. Actualmente, la dirección está siendo ejercida de forma interina por dos asesoras del equipo de Ayala.

Este escenario ha profundizado un malestar no solo en el equipo de dirección, sino también en el ámbito sindical. Desde el gremio se esperaba contar con el aumento y se señala que en los últimos seis años se han perdido cerca de 100 puestos de trabajo en el conjunto de las radios públicas.

El conflicto escaló incluso a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Trascendió que el ministro José Carlos Mahía mantuvo una reunión con Ayala para buscar una salida, pero la respuesta oficial siguió siendo la inexistencia de rubros para aumentos.

Por su parte, al ser consultada por Carve sobre el tema, la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) Érika Hoffmann evitó confirmar la puesta a disposición del cargo de Ayala, y se limitó a señalar que el jerarca se encuentra haciendo uso de su licencia legal.

Con más de 36 años de trayectoria en las radios públicas, Ayala es un reconocido comunicador vinculado a la gestión cultural y conductor del emblemático programa Radioactividades. Asumió el cargo de dirección de las radios públicas con la llegada de la actual administración y se puso al frente de las emisoras que forman parte del Secan, Radio Uruguay (1050 AM), Babel (97.1 FM), Radio Cultura (1290 AM) y Clásica (650 AM).