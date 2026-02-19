Trump lamentó comentarios de Obama sobre extraterrestres y afirmó que dio a conocer información "clasificada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que Barack Obama reveló información "clasificada" en sus recientes declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre durante una entrevista.

"Dio información clasificada, se supone que no puede hacer eso", lamentó Donald Trump cuando reporteros le preguntaron en su avión presidencial sobre las recientes declaraciones de Obama que reavivaron las teorías de la conspiración sobre el tema.

En un podcast publicado la semana pasada, el expresidente Obama afirmó que creía que los extraterrestres eran reales, pero que no había visto ninguna prueba de ello mientras ocupó la Casa Blanca (2009-2017).

"Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en... el Área 51", le dijo al presentador Brian Tyler Cohen al referirse a esa instalación secreta y que es centro de muchas teorías conspirativas sobre los ovnis.

"No hay una instalación subterránea. A menos que exista una conspiración enorme y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos", agregó.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Sus comentarios fueron pólvora en redes sociales. El exmandatario publicó el domingo por la noche un mensaje en su cuenta de Instagram para precisar su postura, y aseguró que había hecho esos comentarios únicamente para mantener el tono ligero del pódcast.

"Estadísticamente, el universo es tan vasto que es muy probable que haya vida ahí fuera", escribió en Instagram.

"Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que nos hayan visitado extraterrestres son bajas, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que los extraterrestres hayan establecido contacto con nosotros. ¡De verdad!", agregó Obama.

Trump no especificó qué parte de los comentarios de Obama era clasificada, pero aseguró que "cometió un gran error". Preguntado sobre sus propias creencias sobre los extraterrestres, Trump dijo: "No sé si son reales o no".

AFP