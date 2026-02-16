Obama afirmó que cree que los aliens "son reales" pero que "no vio a ninguno": "No están en el Área 51"

El secretismo que rodeó durante décadas a la base militar "Área 51", ubicada en Nevada, generó una enorme cantidad de teorías conspirativas. La más conocida señala que la base alberga tecnología de origen extraterrestre e información clasificada sobre ovnis.

El pasado sábado, el expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en el podcast del periodista Tyler Cohen que opina que los aliens "son reales" pero que "no vio a ninguno" en persona. También negó que estuvieran "escondidos" en el Área 51.

La declaración del expresidente tuvo lugar en un segmento del podcast que consiste en una ronda rápida de preguntas y respuestas con el entrevistado.

En ese momento, Cohen le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Y añade, sin entrar en más detalles: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU.".

Después, el periodista le preguntó cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia, en 2009, a lo que Obama respondió con una sonrisa, retomando el hilo: "¿Dónde están los extraterrestres?".

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Foto: Archivo El País

Obama, este domingo, ante la repercusión de esa respuesta, aclaró en Instagram que no vio "pruebas" de que los "extraterrestes hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan vasto que es probable que haya vida ahí fuera".

Foto: captura de video

La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.

Con información de Agencia EFE