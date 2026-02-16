El expresidente Barack Obama responde por primera vez por el video racista que se burló de él y de su esposa

El expresidente de EE.UU., Barack Obama, criticó la degradación del discurso político en su país y el “show bufonesco” en redes sociales, días después de que el mandatario Donald Trump publicara y luego borrara un video donde Obama y la exprimera dama Michelle aparecen representados como simios.

“Es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses encuentran este comportamiento profundamente preocupante”, dijo el exmandatario demócrata (2009-2017) al ser preguntado por el clip en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Sin aludir directamente por nombre a Trump o a los miembros de su Gabinete, que a menudo usan memes e imágenes polémicas para promover sus políticas en redes, Obama reconoció que esta estrategia “llama la atención” y funciona como “una distracción”.

“Está esta especie de show bufonesco en las redes sociales y en la televisión. Y lo que es cierto es que ya no parece haber ninguna vergüenza por esto entre personas que antes sentían que uno tenía que guardar cierto decoro, un sentido de la corrección y respeto por el cargo. Eso se ha perdido”, dijo el expresidente en el pódcast, publicado en la plataforma YouTube el fin de semana. La publicación generó duras críticas incluso de republicanos.

EFE