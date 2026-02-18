Donald Trump evalúa atacar Irán en los próximos días, según medios de Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días, según funcionarios citados por la cadena CBS.

De acuerdo con la cadena, el mandatario habría considerado las próximas acciones militares durante discusiones con altos mandos militares.

El Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Medio Oriente, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes, indicaron los funcionarios.

Expertos señalaron que este tipo de movimientos son habituales antes de cualquier actividad militar y no necesariamente implica que un ataque sea inminente.

Una bandera estadounidense colgada en el Pentágono el 11 de septiembre de 2023 en Arlington, Virginia Foto: AFP

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa que existen "muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán", aunque aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente.

La portavoz declinó comentar si un eventual ataque se coordinaría con Israel, país con el que la Administración mantiene estrechas consultas de seguridad.

En paralelo, el grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln y su flotilla de buques de guerra ya se encuentran en la región, mientras que un segundo grupo, el USS Gerald Ford, está en ruta hacia Oriente Medio, según datos de seguimiento de buques marítimos.

La presencia militar busca reforzar la capacidad de respuesta de Estados Unidos ante cualquier eventualidad. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Foto: AFP

Negociaciones en Ginebra y el rol del OIEA

Tras el cierre de una segunda ronda de contactos indirectos mediada por Omán, el panorama diplomático arroja señales mixtas. Si bien el canciller iraní, Abás Araqhchi, confirmó que se trabaja en un "marco preliminar" junto al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para garantizar el carácter pacífico de su actividad nuclear, las posiciones siguen distantes. Washington exige que cualquier pacto incluya no solo la detención del programa atómico, sino también el cese del desarrollo de misiles balísticos y del apoyo a milicias regionales hostiles a Israel.

Desde Irán, el presidente Masud Pezeshkian ha cuestionado las pretensiones de Estados Unidos de imponer su voluntad mediante amenazas de derrocamiento o intervención directa. En un discurso cargado de soberanía, el mandatario iraní planteó la resistencia como única salida ante las exigencias de "inclinar la cabeza". Como contrapartida a la presión militar de Washington, los Guardianes de la Revolución iniciaron maniobras en el estrecho de Ormuz, recordando que Irán posee la capacidad de bloquear este paso clave para el comercio petrolero mundial si sus instalaciones son atacadas.

AFP