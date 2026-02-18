¿Por qué destituyeron al presidente de Perú? Las claves de la caída de José Jerí

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago. El séptimo jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Había accedido al cargo en octubre por ser el presidente del Congreso.

La destitución de Jerí se inscribe dentro de la crisis institucional que vive Perú desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un Parlamento fuerte y un Ejecutivo débil en un contexto de fragmentación partidaria y ausencia de consenso político.

"La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la República", anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de la votación. Bastaban 58 votos para destituirlo.

El parlamento elegirá el miércoles a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, señaló Rospigliosi. En la última década solo uno de siete mandatarios peruanos completó su mandato.

Dos investigaciones fiscales terminaron con el mandato de Jerí

Jerí cayó en momentos en que la Fiscalía lo investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias. Su mandato finalizaba en julio y su tarea era garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril.

Luego de un inicio rutilante con una aprobación de casi 60% en los sondeos, debido al impulso que dio a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37% en febrero.

José Jeri posando para selfies con sus seguidores en las afueras del Palacio de Gobierno en Lima el 16 de febrero de 2026. Foto: AFP

Las críticas surgieron cuando la Fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. Jerí acudió a ese encuentro, en un restaurante propiedad del empresario, con el rostro cubierto.

Su situación se complicó este mes con otra indagación por "tráfico de influencias" ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno. Prensa local indicó que al menos cinco mujeres consiguieron contratos con el Estado después de reunirse con Jerí en Palacio de Gobierno, una de ellas tras pasar ahí toda la noche de Halloween y salir de la sede presidencial a la mañana siguiente.

"Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República", declaró Jerí en entrevista por televisión el domingo.

Jerí, de 39 años, fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político exprés donde se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

Crisis institucional en Perú

"Tener un nuevo relevo en la presidencia —el cuarto en el actual lustro político— no resolverá nada de la profunda crisis institucional que vive el país", dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.

Además, "será difícil encontrar en el Congreso actual -con evidencia de mediocridad y sospecha sólida de corrupción generalizada- un reemplazo con legitimidad política", agregó.

La rapidez con la que se tramita la censura fue vinculada con la campaña electoral, que registra un récord de más de 30 candidatos presidenciales.

"Los partidos que apresuran la destitución lo hacen porque creen que eso podría ayudarlos a obtener más votos en la elección de abril", recalcó Alvarez.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, fue el más enfático en reclamar la destitución.

Simpatizante del presidente Donald Trump, ha señalado que "Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa".

Presidente de Perú, José Jerí, destituido mediante un juicio político en el Parlamento, abandona el Palacio de Gobierno. Foto: CONNIE FRANCE/AFP

Una mujer, favorita para la sucesión

Cuatro congresistas se inscribieron para la votación, entre las que destaca la candidatura de María del Carmen Alva, expresidenta del Parlamento en 2021 e integrante del partido Acción Popular.

Entre sus contrincantes figuran José Balcázar, parlamentario de izquierda con cargos controvertidos; Edgar Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria, y Héctor Acuña, representante de un partido salpicado por corrupción.

Con información de EFE y AFP