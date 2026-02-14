Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador con mensajes de advertencia: qué se sabe de la masacre

La Policía de Ecuador anunció este sábado que encontró ocho cabezas humanas junto a mensajes con la leyenda "prohibido robar". Así suman 13 las cabezas halladas en el último mes en el país.

Fueron encontradas en la provincia costera del Guayas, uno de los principales escenarios de las cruentas disputas entre bandas de narcotraficantes que ha convertido al país en el más violento de América Latina con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025 —equivalentes a uno cada hora—, una cifra récord, según el Ministerio del Interior.

Cerca de los sacos que contenían las cabezas "había varios panfletos" con "la leyenda prohibido robar", dijo el coronel Marcelo Castillo, comandante de la policía en Guayas.

Castillo dijo que la principal hipótesis de la masacre es el enfrentamiento "entre grupos delictivos".

Morgue de Naranjal, a donde fueron llevadas las ocho cabezas encontradas por la Policía de Ecuador el 14 de febrero de 2026. Foto: MARCOS PIN/AFP

Las cabezas pertenecen a hombres que no han sido identificados hasta el momento. Los restos fueron llevados a la morgue de Naranjal para realizar los trámites legales que permitan determinar la identidad de las víctimas.

Las víctimas fueron asesinadas en la vecina provincia costera de Manabí, según el coronel, donde el 11 de enero fueron encontradas cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en la playa turística y de pescadores de Puerto López.

Ecuador, en guerra contra el narcotráfico, está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por sus estratégicos puertos sobre el Pacífico oriental sale un 70% de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

El país es un codiciado corredor para el narco, donde se decomisaron unas 227 toneladas de drogas en 2025, según cifras oficiales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Con información de EFE y AFP