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El País Mundo Argentina

El gobierno de Milei denuncia por "terrorismo" a los manifestantes que protestaron contra la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se expresó al respecto y justifico la medida: "atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional".

El País
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14/02/2026, 03:15
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Un manifestante ondea una bandera nacional frente a una línea de policías antidisturbios detrás de una valla durante una protesta convocada por sindicalistas contra el debate de la reforma laboral que se lleva a cabo en el Congreso Nacional en Buenos Aires.
Un manifestante ondea una bandera nacional frente a una línea de policías antidisturbios.
Foto: AFP

El gobierno argentino anunció ayer que denunció por “terrorismo” a al menos 17 personas a raíz de los enfrentamientos esta semana entre la policía y manifestantes en torno a una movilización contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

Así lo anunció en redes sociales el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en tanto el ministerio de Seguridad divulgó las identidades de los acusados y ordenó su arresto.

“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, justificó Adorni en X. “El gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques”, agregó.

El miércoles, miles de personas convocadas por la principal central obrera CGT se manifestaron frente al Congreso en rechazo de la ley que impulsa el gobierno y que los sindicatos consideran “regresiva”. Pero un grupo aislado se apostó detrás de una improvisada barricada a escasos metros de la valla policial y arrojó proyectiles y bombas molotov a los uniformados.

Tras esos incidentes la policía avanzó sobre los manifestantes con gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma para desalojar por completo la plaza en medio de pánico y corridas de los manifestantes.

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Un manifestante sostiene un cartel que dice "¡Huelga general ya!" durante una protesta contra la reforma laboral.
Un manifestante sostiene un cartel que dice "¡Huelga general ya!" durante una protesta contra la reforma laboral.
Foto: AFP

Más de una veintena de personas fueron detenidas, la mayoría liberadas al día siguiente. Algunos arrestos se produjeron mientras se retiraban del lugar.

Los señalados por el gobierno “todavía no están detenidos, ahora empieza a trabajar la justicia (...) los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos”, dijo la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva a través de su cuenta de X.

El miércoles por la noche, ya sin manifestantes frente al Congreso, el Senado aprobó el proyecto de ley que impulsa el gobierno y que deberá tratar la Cámara baja las próximas semanas.

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