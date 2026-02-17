Congreso de Perú destituye al presidente interino, José Jerí: es el octavo mandatario en caer en una década

José Jerí, presidente interino de Perú, fue destituido este martes por el Congreso, a menos de dos meses de las elecciones generales. Es el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi diez años de inestabilidad política, etapa iniciada tras las elecciones de 2016.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del año pasado, por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

El presidente interino de Perú, José Jeri, en el barrio San Juan de Miraflores, en Lima. Foto: AFP

La destitución de Jerí se inscribe dentro de la crisis institucional que vive Perú desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un parlamento fuerte y un Ejecutivo débil en un contexto de fragmentación partidaria y ausencia de consenso político.

“La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república”, anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de la votación. Se necesitaban 58 votos para destituirlo.

Cómo sigue

El parlamento elegirá hoy miércoles a las 18:00 locales a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, señaló Rospigliosi. Perú quedará acéfalo por más de 24 horas, de acuerdo a la decisión del Congreso, un caso inédito en la historia reciente de este país.

Jerí, de 39 años, fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo. Su mandato finalizaba en julio y su tarea era garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril.

El presidente interino de Perú, José Jeri, en comisión del Congreso. Foto: AFP

Afuera del Congreso, un pequeño grupo de manifestantes llevaba carteles pidiendo apartar a Jerí por haber convertido el palacio presidencial “en un burdel”.

Jerí enfrentó hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.

“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró Jerí en entrevista por televisión el domingo. EFE, AFP