Ataque masivo de Rusia a Ucrania frustra el diálogo por la paz y pone "muy tensas" las negociaciones

Las delegaciones de Rusia y Ucrania cerraron este martes la primera jornada de un nuevo ciclo de negociaciones para terminar con la guerra, un diálogo mediado por Estados Unidos en Ginebra, que una fuente cercana a la delegación rusa describió como “muy tenso”, marcado por los ataques masivos rusos a Ucrania durante la madrugada.

Esta nueva ronda de conversaciones de paz continuará hoy miércoles y la primera jornada de negociaciones contó con la participación de cuatro países europeos que buscan allanar el fin del conflicto que comenzó hace casi cuatro años con la invasión rusa contra Ucrania.

“Fue muy tenso. Duró seis horas. Ahora ya concluyeron. Se acordó que continuarán mañana”, declaró una fuente cercana a la delegación rusa, que habló con periodistas bajo condición de anonimato.

Antes de las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 29 misiles y 396 drones, que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad. Posteriormente, otro ataque ruso con drones mató el martes a tres empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este de Ucrania, según las autoridades.

Un residente se encuentra junto a un edificio de supermercado dañado en el lugar de un ataque ruso en Odesa. Foto: AFP

“El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra”, escribió en redes sociales el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga. Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014.

“Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido”, dijo el lunes el presidente estadounidense Donald Trump a bordo del avión presidencial Air Force One mientras se dirigía a Washington.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umiérov, afirmó que el objetivo era trabajar de forma “constructiva”, pero sin demasiadas “expectativas”, un mensaje en sintonía con las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que estimó que “no hay que esperar novedades hoy, ya que el trabajo sigue mañana” (por hoy).

El Kremlin volvió a nombrar al nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofrece una declaración de prensa en la residencia de Múnich. Foto: AFP

Energía

El ataque ruso de la madrugada causó “daños extraordinariamente serios” en una infraestructura energética de la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, según ha informado la empresa propietaria de la instalación, DTEK, en un comunicado. “La reparación requerirá de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar”, dijo la empresa, cuyas infraestructuras en Odesa han sido atacadas en múltiples ocasiones en los últimos días.

Especialistas de la compañía trabajan para restablecer el suministro de electricidad a las infraestructuras críticas.

“Nuestra diplomacia será efectiva si hay justicia y fuerza. La fuerza de la presión sobre la Federación Rusa, la fuerza de las sanciones, apoyo constante y rápido al Ejército ucraniano, a nuestras defensas aéreas”, escribió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en sus redes sociales.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en inauguración del Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia, en Moscú. Foto: AFP

Zelenski recordó, citando los números ofrecidos antes por la Fuerza Aérea, que los rusos emplearon en el ataque casi 400 drones y 29 misiles.

“Fue un ataque combinado, calculado deliberadamente para causar el máximo daño posible a nuestro sector energético”, dijo el presidente ucraniano, que explicó que decenas de miles de personas se quedaron sin suministro de agua y electricidad en Odesa como consecuencia del impacto de drones en la infraestructura energética.

Rusia ocupa un 19,5% de Ucrania, incluida la península de Crimea, que tomó en 2014 y las zonas que los separatistas con apoyo de Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022. Las partes trabajan en base al plan estadounidense presentado hace unos meses, que prevé concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de lanzar una nueva invasión en el futuro. EFE, AFP