Líderes de Europa marcan diferencias con Trump e instan al presidente de EE.UU. a actuar de forma "razonable"

Los europeos llamaron ayer viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ser “razonable”, en el primer día de la Conferencia de Seguridad en Múnich, donde Francia propuso tomar a Europa como “ejemplo” en vez de criticarla y Alemania invitó a los “amigos estadounidenses” a “reparar” la confianza transatlántica. Con la sombra de la ausencia del mandatario estadounidense, el viejo continente marcó sus diferencias y se reivindicó, al tiempo que tendió una mano a EE.UU. para “reparar la confianza”, dijo el canciller alemán Friedrich Merz.

“Europa ha sido vilipendiada como una construcción envejecida, lenta y fragmentada, relegada por la historia. Como una economía regulada en exceso y apática que se apartaría de la innovación. Como una sociedad presa de migraciones bárbaras que corromperían sus preciadas tradiciones”, declaró ayer el presidente francés Emmanuel Macron en inglés.

El presidente francés pidió que se deje de “caricaturizar” al viejo continente. En algunos círculos se describe incluso a Europa “como un continente represivo donde la libertad de expresión no existiría”, añadió, en respuesta al discurso pronunciado hace un año en la misma tribuna por el vicepresidente estadounidense JD Vance.

“Reparemos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica”, pidió Merz antes que él, también en inglés, dirigiéndose a los “amigos estadounidenses” de Europa. “En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta”, advirtió el canciller alemán en la apertura de esta conferencia que reúne a más de 60 jefes de Estado y de gobierno.

El primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Foto: AFP

El presidente finlandés Alexander Stubb coincidió con Merz. “Hay temas en los que podemos trabajar con los estadounidenses (...) pese a discrepar cordialmente sobre cosas relacionadas con la UE o las instituciones internacionales, el orden internacional liberal y el cambio climático”, dijo.

Merz también afirmó haber “iniciado discusiones confidenciales con el presidente francés sobre la disuasión nuclear europea”.

Una OTAN “fuerte”.

“Europa asume un papel de liderazgo más importante dentro de la OTAN”, afirmó el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, quien considera que “una Europa fuerte en una OTAN fuerte significa que el vínculo transatlántico será más fuerte que nunca”.

La relación “está en medio de mucha incertidumbre. Pero nosotros tenemos que aclarar lo que queremos para nosotros mismos y lo que tenemos que hacer. Y los Estados Unidos tienen que aclarar lo que están dispuestos a hacer por los europeos”, declaró Macron a los periodistas a su llegada. El encuentro de Múnich espera hoy sábado un discurso por videoconferencia de la Premio Nobel de la Paz 2025, la venezolana María Corina Machado.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante cumbre de Múnich. Foto. AFP

Al margen de los debates formales, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, dijo en X que habló en Múnich con su homólogo chino, Wang Yi, sobre “los esfuerzos de paz y el importante papel de China para facilitar el fin del conflicto” con Rusia. Occidente y Kiev acusan a Pekín de proporcionar a Rusia un apoyo económico crucial para su esfuerzo bélico, en particular componentes militares para su industria de defensa.

“Es bueno tener una asociación sólida con los estadounidenses”, declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski al margen de la conferencia. Pero Europa “necesita una industria de defensa independiente, muy fuerte (en) asociación con Estados Unidos”, insistió. “Es nuestro continente”.

Dirigentes europeos, incluidos Merz y Macron, así como los líderes de Canadá, la OTAN y la UE, se reunieron con Zelenski sobre Ucrania. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien se reunió ayer con su homólogo chino, no participó en este encuentro debido a su agenda apretada, informó un funcionario estadounidense.

Entre los temas de Múnich destaca Groenlandia, una isla autónoma danesa codiciada por Trump. Rubio, que hablará hoy sábado en la conferencia, se reunió con la primera ministra danesa Mette Frederiksen y su homólogo groenlandés Jens-Frederik Nielsen. (Con información de AFP)