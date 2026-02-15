El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que ceder el Donbás a Rusia era una “locura”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó ayer sábado de “locura” la posibilidad de que Ucrania entregue a Rusia la parte de su región del Donbás que aún está bajo control de Kiev, como exige el Kremlin como condición para poner fin a la guerra.

“No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura”, dijo en una rueda de prensa celebrada en Múnich, donde antes había participado en la Conferencia de Seguridad, sobre la idea de que Ucrania pudiera acceder a esta propuesta formulada por Moscú en los contactos entre ambos bandos que tienen lugar con la mediación de EE.UU.

Zelenski confirmó una vez más que Rusia ha trasladado a las otras partes su disponibilidad a poner fin al conflicto armado si Ucrania se retira de lo que aún controla en el Donbás.

El Donbás está formado por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk, ambas en el este de Ucrania. Lugansk está controlada casi al cien por cien por Rusia, que ha logrado conquistar hasta ahora más de tres cuartos de Donetsk. Zelenski dijo que la cuestión no es simplemente territorial, y recordó los muchos ucranianos que han muerto defendiendo el territorio del Donbás de la invasión rusa.

Durante la rueda de prensa, confirmó la posibilidad de que se negocie una nueva tregua energética como la que se declaró por unos días el pasado 30 de enero en la próxima ronda de contactos entre ucranianos, rusos y estadounidenses, que debe tener lugar el martes y el miércoles en Ginebra, Suiza.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofrece una declaración de prensa en la residencia de Múnich. Foto: AFP

Marco Rubio

Zelenski habló ayer sábado en Múnich con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, del proceso de negociaciones que rusos, ucranianos y estadounidenses mantienen para poner fin a la guerra.

Zelenski también informó a Rubio de la situación en el frente y de los efectos de los últimos ataques rusos contra el sistema energético. “Hemos hablado de cómo se puede ayudar a Ucrania a proteger a la población en medio del frío del invierno y a reforzar nuestra resiliencia”, dijo el líder de Kiev en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“También hemos hablado con detalle del proceso diplomático y de las reuniones trilaterales”, añadió Zelenski en referencia a las reuniones entre rusos, ucranianos y estadounidenses previstas para el martes y el miércoles de la semana que viene en Ginebra.

Rubio, por su parte, afirmó que en la reunión con el mandatario ucraniano ambos dialogaron “sobre la seguridad de Ucrania y la profundización de las alianzas económicas y de defensa”, publicó en X. “El presidente (estadounidense Donald) Trump quiere una solución que ponga fin al derramamiento de sangre de una vez por todas”, aseguró.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska. Foto: AFP

Zelenski afirmó que las conversaciones de Ginebra deben ofrecer resultados, y dio las gracias a EE.UU. por su actitud “constructiva” a la hora de facilitar estas negociaciones.

“Es importante que haya movimientos en las cuestiones de las garantías de seguridad y de la recuperación económica”, escribió también Zelenski.

Además del acuerdo de paz que también debe aceptar Rusia, Ucrania y EE.UU. preparan otros dos documentos por los que Washington ha de comprometerse a ofrecer garantías de seguridad a Kiev y a contribuir a la recuperación económica de Ucrania tras la guerra.

Asimismo Zelenski dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es “un esclavo de la guerra”. “Nadie en Ucrania se cree que [Putin] vaya a dejar a nuestra gente tranquila, y tampoco dejará tranquilas a otras naciones europeas, porque no puede prescindir de la idea de la guerra. Puede que él se vea a sí mismo como un zar, pero en realidad es un esclavo de la guerra”, declaró el mandatario ucraniano, quien insistió en que su homólogo ruso no lleva “una vida normal”.

Zelenski insistió en la importancia del suministro rápido de misiles de defensa antiaérea, para protegerse de unos ataques rusos que según él dañaron todas las centrales eléctricas ucranianas y ponen en riesgo la calefacción de casi todo el país. EFE, AFP