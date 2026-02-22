Susto en Martinica: avión de Air France aterriza de emergencia tras sufrir llamaradas en un motor hacia París

Un avión de Air France que partió del aeropuerto de Fort de France, en Martinica, el sábado por la noche, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia pocos minutos después del despegue. El incidente en uno de sus reactores generó llamaradas espectaculares que fueron captadas por testigos desde tierra.

La aerolínea confirmó a la agencia EFE que el vuelo AF895, con destino al aeropuerto de París, retornó tras 25 minutos de vuelo debido a un incidente técnico. Específicamente, se trató de un problema de bombeo en uno de los dos motores de la aeronave, un modelo Boeing.

SCÈNE D'HORREUR DANS LE CIEL DE MARTINIQUE ✈️🔥



Des déflagrations impressionnantes provenant du moteur de l’avion Air France qui venait de décoller. Le choc total.



L’appareil est actuellement en train de faire demi-tour en urgence. Prions pour que l’atterrissage se passe sans… pic.twitter.com/VkNl0IRcNt — Whatsapp Antillaise (@WAntillaise) February 22, 2026

Según el comunicado oficial, la maniobra se ejecutó siguiendo los protocolos de seguridad del fabricante y bajo el principio de precaución. Afortunadamente, ninguno de los 469 pasajeros resultó herido. Air France aseguró que los viajeros fueron atendidos de inmediato y que se dispuso el envío de un nuevo avión desde la capital francesa para completar el traslado.

Martinique: un avion fait demi-tour après des détonations et des flammes pic.twitter.com/drRHUOPmlS — BFM (@BFMTV) February 22, 2026

La compañía recordó que los fenómenos de bombeo de motor son eventos controlados para los cuales las tripulaciones reciben entrenamiento recurrente. En entrevista con Martinique La 1ere, el piloto Richard Reclus detalló que, aunque el despegue fue normal, al minuto de vuelo el motor derecho presentó fallas en la circulación del aire, provocando combustiones irregulares y explosiones.

"Inmediatamente lanzamos los procedimientos y preparamos a la tripulación para la vuelta", señaló Reclus, destacando que el aterrizaje de emergencia se desarrolló con total éxito y seguridad.

EFE