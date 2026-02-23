Imágenes del caos en México: así reaccionaron los grupos narcos a la muerte de "El Mencho"

El Ejército de México mató el domingo al poderoso capo del narcotráfico Nemesio "El Mencho" Oseguera, en un operativo destinado a detenerlo. La muerte desató una ola de violencia y las imágenes muestran el caos a lo largo y ancho del país.

En prevención de una posible agravación de la violencia, al menos 8 de los 32 estados de México suspendieron el lunes las clases presenciales y el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

Tras las detenciones de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, alias "El Chapo", en 2016, e Ismael "Mayo" Zambada en 2024 —ambos actualmente encarcelados en Estados Unidos—, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era el narco mexicano más buscado por Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de US$ 15 millones.

"Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar en una operación (...) en que fue eliminado Nemesio 'El Mencho' Oseguera", confirmó en X la portavoz del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt.

El líder narco de 59 años falleció el domingo cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales, tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

En el operativo murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos, dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron armas como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

Guadalajara, paralizada tras la muerte de El Mencho

En reacción a la operación militar, presuntos miembros del cartel desataron una ola de violencia en 20 estados del país.

Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados varias carreteras del estado de Jalisco (oeste), donde por la noche se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur), entre otros.

Autos incendiados en una carretera cerca de Acatlán de Juárez, en el estado de Jalisco. Foto: ULISES RUIZ/AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población en X pidiendo mantenerse "informados y en calma".

"Llegaron unos sujetos armados, vi la pistola y dijeron que nos saliéramos, nos salimos y tenían un carro con las puertas abiertas. Pensé que nos iban a secuestrar, corrí para enfrente a un puesto de tacos y me resguardé con ellos", explicó a AFP María Medina, empleada de una pequeña tienda incendiada por individuos armados en Guadalajara, capital del Jalisco, que recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026.

Tras un llamado a la ciudadanía a resguardarse, la ciudad quedó paralizada.

Vehículo incendiado en un centro comercial de Guadalajara por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Foto: Francisco Guasco/EFE

Todos los negocios cerraron y los vehículos dejaron de circular. En las calles solo se escuchaban las sirenas de los bomberos que acudían a apagar los fuegos prendidos por presuntos miembros del cártel.

Ocho horas después del operativo militar, muchas carreteras de los alrededores seguían cortadas por hombres armados, comprobó un periodista de AFP.

Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido en Ciudad de México (México). Foto: Mario Guzmán/EFE

"Se supone que ya se había acabado la bronca, pero no me imaginaba que iban a estar todavía estos bloqueos. Me sorprendió porque son las 6 de la tarde y lo que sucedió fue a las 10 de la mañana", afirmó Eduardo Pérez, de 26 años, que iba a buscar a su madre a una localidad cercana y lamentó no ver a las fuerzas de seguridad patrullando las carreteras.

Según las autoridades mexicanas, a las 20:00 casi el 90% de los 229 bloqueos registrados en el país había sido desactivado.

Humo en una ciudad de México tras las reacciones violentas de los integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación por la muerte del Mencho. Foto: EFE

Violencia tras muerte El Mencho provocó suspensión del clásico femenino y Querétaro-Juarez

La violencia desatada tras la muerte del líder del CJNG, El Mencho, afectó también el desarrollo del fútbol mexicano, que vio suspendidos por motivos de seguridad el clásico femenino entre el Guadalajara y el América, y el Querétaro-Juárez de la Liga MX, que debía disputarse en el Estadio La Corregidora, donde en principio está previsto que juegue el miércoles la selección mexicana un amistoso contra Islandia.

Ante esta ola de violencia la Liga MX decidió suspender el Querétaro-Juárez, de la jornada 7 del torneo Clausura, que debía disputarse en el Estadio La Corregidora de Jalisco.

Camión incendiándose en Puerto Vallarta (México) tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: Gerardo Santillán/EFE

El Estadio La Corregidora es, además, el escenario donde está previsto que el miércoles se enfrente la selección mexicana de Javier Aguirre contra Islandia, en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, que en principio no ha sido reprogramado.

Este mismo recinto acogerá dentro de cuatro meses cuatro partidos del Mundial (Corea del Sur-Ganador Repesca Europea, México-Corea del Sur, Colombia-Ganador de Repesca FIFA y el que se presupone decisivo Uruguay-España).

Un hombre que anda en bicicleta toma una foto de un camión quemado por grupos del crimen organizado en respuesta a una operación policial y militar en México. Foto: ULISES RUIZ/AFP

Antes de que se desatara la ola de violencia, la jornada del fútbol femenino se vio sobresaltada por la suspensión durante unos instantes del partido entre Necaxa y Querétaro, en el estadio Victoria de Aguascalientes, después de que se oyeran unas detonaciones que provocaron que la jueza enviase a las jugadoras a los vestuarios hasta confirmar que la situación estaba bajo control.

La Federación Mexicana de Fútbol aclaró, por medio de un comunicado, que no existió riesgo real para quienes estaban en el estadio, puesto que el origen del susto fue el escape de un vehículo fuera del recinto, cuyos chasquidos fueron confundidos con disparos. El partido continuó tras confirmar que no había peligro.

Un miembro de la Policía hace guardia cerca de un ómnibus en llamas en México. Foto: ULISES RUIZ/AFP

Se cancelan vuelos hacia México por violencia tras la muerte del Mencho

Ante la situación de violencia el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse y aerolíneas de Canadá y Estados Unidos decidieron cancelar decenas de vuelos al país.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, se congratuló por este "gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo". "Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana", escribió en X.

Camión en llamas, incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a una operación en una autopista cerca de Acatlan de Juarez, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. Foto: ULISES RUIZ/AFP

La muerte del Mencho ocurre en un contexto de gran presión de Trump para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país, y de acusaciones a Sheinbaum no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El cártel del Mencho fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas de narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Camión incendiado obstruye una carretera en Zapopan, estado de Jalisco, Mexico. Grupos narcos protestan ante la muerte del Mencho. Foto: ULISES RUIZ/AFP

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Uruguayos en México Cancillería explicó situación de uruguayos en zonas de conflicto en México El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay compartió información referida a los uruguayos que viven en la zona de conflicto de México tras la muerte del Mencho. "Por la zona de los eventos de revueltas e incendios viven aproximadamente un centenar de uruguayos", informó cancillería. "El consulado general de Uruguay en Ciudad de México en coordinación con el consulado de Uruguay en Jalisco han estado monitoreando la situación y no se ha reportado ningún compatriota solicitando asistencia", añade la comunicación. Según se informó, hubo diálogo con uruguayos que viven en Puerto Vallarta y Guadalajara, dos de las ciudades más afectadas por el caos, "y se les transmitió que sigan las instrucciones de las autoridades en cuanto a la seguridad".

Con información de EFE y AFP